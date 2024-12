Napoli, nuovo modulo per Conte: soluzione per Lukaku

Lukaku deve ritrovare subito la via del gol: ecco il nuovo cambio di modulo per Conte. Il belga non riesce a segnare con continuità, la nuova strategia dell’allenatore del Napoli

Antonio Conte non vede l’ora di dimenticare in fretta e furia la doppia sconfitta contro la Lazio. Il nuovo intreccio con il modulo che ha in mente per le trasferte di Udine e Genova. Serve una soluzione immediata per mettere Lukaku nelle condizioni di fare subito bene: i tifosi azzurri si aspettano altri gol da parte dell’attaccante belga.

L’attaccante belga del Napoli, Romelu Lukaku, sta deludendo le aspettative in questa prima parte di stagione. Conte l’ha voluto a tutti i costi in estate per il post Osimhen, ma il suo apporto è stato poco più che sufficiente. I tifosi azzurri si aspettavano qualcosa di più, ma anche il modo di giocare del Napoli non lo mette nelle condizioni di essere mortifero come un tempo.

Definito dallo stesso Conte come un giocatore di football americano, Lukaku non riesce mai a partire in progressione: gli unici palloni che tocca nell’arco dei novanta minuti sono sempre di spalle per poi scaricare dietro. Ora l’allenatore del Napoli sta pensando ad un nuovo cambio di modulo: la soluzione immediata per metterlo nelle condizioni di essere imprendibile come ai tempi dell’Inter.

Napoli, la soluzione immediata: Lukaku nel nuovo modulo

Conte ci proverà fino alla fine per non perdere terreno rispetto alle altre big della Serie A. Una nuova rivoluzione per tornare a far trionfare il Napoli: ecco la verità.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Conte starebbe pensando al ritorno del 3-5-2 per dare una soluzione in più a Romelu Lukaku. Simeone e Raspadori sono pronti a scendere in campo dal primo minuto al fianco dell’attaccante belga: senza Kvara infortunato, l’allenatore del Napoli ha in mente una nuova strategia.

Un nuovo intreccio decisivo in vista delle prossime trasferte contro Udinese e Genoa: un nuovo cambio di modulo improvviso per ritornare con la difesa a tre. In questo caso Politano agirà da laterale a tutta fascia per poi essere prezioso in fase difensiva. Una nuova rivoluzione in casa Napoli per ritornare subito alla difesa a tre: nessun problema per Di Lorenzo che viene schierato proprio in quella posizione in Nazionale dal Ct Spalletti.

Lukaku vorrebbe subito tornare a far gioire i tifosi del Napoli: un nuovo cambio di modulo per metterlo subito nelle condizioni di far bene. L’attaccante belga è apparso fuori contesto quando deve dialogare di spalle con i suoi compagni: la sua attitudine è quella di far male in velocità per poi essere micidiale in finalizzazione.