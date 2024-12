Napoli, scambio con Folorunsho: nuovo affare a gennaio

Il Napoli è pronto a sfruttare la carta vincente Folorunsho per arrivare subito ad un nuovo affare. Ecco lo scambio in Serie A a gennaio: conosciamo il nuovo intreccio

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Spunta l’intreccio decisivo in vista di gennaio per un nuovo colpo a centrocampo: Folorunsho è pronto a dire addio al Napoli per trovare un minutaggio più alto altrove.

Il ds Manna vorrebbe puntellare la rosa partenopea già a gennaio. Il Napoli è intenzionato a sferrare l’assalto decisivo soprattutto nel reparto difensivo: la carta vincente potrebbe essere il centrocampista azzurro Michael Folorunsho. In estate è stato ad un passo dall’Atalanta che l’ha monitorato a lungo per poi virare su Brescianini, che a sua volta aveva già effettuato le visite mediche con gli azzurri. Scopriamo il nuovo dettaglio di calciomercato su

Napoli, nuovo affare a centrocampo: la mossa strategica

Antonio Conte ha già dato l’ok per il trasferimento del centrocampista per poi arrivare a nuovi obiettivi suggestivi di calciomercato. Il Napoli continua a sognare in grande. La dirigenza azzurra vuole ambire a grandi palcoscenici: servono subito nuovi rinforzi.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica Firenze, la Fiorentina è alla ricerca di un sostituto all’altezza di Edoardo Bove. Il centrocampista viola è stato operato per inserire il defibrillatore: così il suo addio al club italiano è sempre più vicino. Potrebbe tornare in campo però in Premier League trovando una soluzione immediato come ha fatto Eriksen.

Michael Folorunsho è uno dei nomi più appetibili sul fronte calciomercato della dirigenza viola: un possibile scambio immediato con Martinez Quarta e Kayode già nel mirino degli azzurri in estate. Un affare immediato in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo di Palladino: Bove aveva trovato la giusta collocazione fungendo da falso esterno per poi essere prezioso in fase di non possesso.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la difesa a disposizione di Conte: urgono rinforzi immediati per competere fino alla fine per lo Scudetto. Ecco l’intreccio decisivo in vista delle prossime settimane: l’allenatore azzurro ha chiesto a gran voce i nuovi rinforzi a gennaio. Folorunsho è la carta vincente per nuovi colpi pronti a vestire la maglia del Napoli: saranno settimane intense per mettere a segno nuovi innesti di qualità in casa azzurra.