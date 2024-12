Napoli, nuovo ruolo per Raspadori: la mossa di Conte

Il Napoli cercherà di essere protagonista nelle prossime due trasferte di Serie A. Nuova strategia per Conte con l’inserimento di Raspadori con nuove funzioni: la verità

Saranno giorni frenetici per il Napoli in vista delle prossime sfide di Serie A. Gli azzurri cercheranno di conquistare nuovi trionfi per duellare con le big italiane: spunta la nuova mossa a sorpresa in casa azzurra per il ruolo di Giacomo Raspadori. Nel corso degli ultimi anni è stato provato in diverse posizioni, ma non ha mai trovato la collocazione giusta. Ora Conte cercherà di schierarlo ancora in una nuovo ruolo: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Ogni partita è una storia a sè. Il Napoli lo sa molto bene e cercherà così di dimenticare subito la doppia sconfitta contro la Lazio: un intreccio decisivo in ottica futura per dare più spazio a Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro non vede l’ora di essere protagonista in maglia azzurra, ma vuole dimostrare di essere all’altezza della situazione. Saranno giorni importanti per conoscere così da vicino la nuova soluzione dell’allenatore azzurro per affrontare le prossime sfide in campionato.

Napoli, cosa cambierà senza Kvara? La nuova mossa tattica

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per trovare le giuste alternative a Kvara che resterà fuori per un mese. Spunta un nuovo intreccio con Raspadori: il nuovo ruolo a sorpresa dell’attaccante della Nazionale italiana.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni di formazione, Conte starebbe pensando così ad optare per l’inserimento di Raspadori al fianco di Lukaku. Con Kvara infortunato ci saranno più soluzioni per l’allenatore del Napoli: in questo modo Olivera andrebbe a prendere l’ampiezza sulla fascia sinistra in fase di possesso. Un sistema asimettrico per mettere in difficoltà le pressioni delle squadre avversarie: ecco l’intreccio decisivo per le due trasferte di Udine e Genova.

Raspadori è stato provato come vice McTominay, ma ora la soluzione giusta potrebbe essere quella di falso esterno per poi convergere dentro al campo per dare sostegno a Lukaku. Un momento decisivo per arrivare così alla scelta inaspettata: ecco la possibile scelta in vista delle prossime sfide del Napoli.

Tutto può cambiare subito per conoscere così la nuova mossa strategica di Conte: Raspadori è pronto a mostrare tutte le sue qualità, l’infortunio di Kvara potrebbe essere la sua svolta stagionale. Sarà la mossa giusta di Conte? Staremo a vedere.