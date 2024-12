Napoli, allarme per Conte: si libera a zero

Non finiscono le brutte notizie in casa Napoli: rinnovo sempre più lontano, può andare via a zero. Spunta l’annuncio de Il Mattino: ecco l’intreccio decisivo

Antonio Conte è molto concentrato sulla stagione in corso, ma potrebbe arrivare una nuova tegola in casa azzurra. Può andare via a zero: non ci sarà il rinnovo contrattuale tanto invocato negli ultimi giorni. Cosa succederà ora?

Il ds Manna continua a pensare in grande in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha intenzione di chiudere nuovi colpi a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta l’intreccio per il rinnovo contrattuale in alto mare. Il presidente De Laurentiis è sempre molto attento a blindare i suoi gioielli in rosa: non è ancora arrivato l’accordo tra le parti, può dire subito addio a giugno liberandosi a zero.

Napoli, l’addio a parametro zero: che rischio per ADL

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: spunta il nuovo annuncio per l’addio a parametro zero. Ecco come stanno le cose: Il Mattino ha svelato i nuovi sviluppi di calciomercato in casa Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è stata una fumata nera per il rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere friulano potrebbe dire addio al termine della stagione liberandosi a parametro zero: c’è ancora distanza con il suo agente Pastorello per l’ingaggio dell’estremo difensore azzurro.

Una crescita esponenziale negli ultimi mesi per il portiere del Napoli: Meret ha lavorato molto caratterialmente per diventare uno dei migliori. Sempre convocato in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti, il portiere friulano potrebbe anche volare altrove: l’Inter ha già fiutato l’affare in ottica futura con Beppe Marotta pronto a duellare a distanza ancora con il presidente De Laurentiis.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta a nuovi innesti di qualità. Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per arrivare fino in fondo, ma potrebbe perdere così Meret. Conte ha già le idee chiare in vista del futuro sposando appieno il progetto azzurro: ora l’obiettivo resta quello di tornare a vivere notti europee dopo una stagione completamente da dimenticare.

Il presidente De Laurentiis continuerà a trovare un compromesso con l’agente Pastorello per la permanenza di Meret in maglia azzurra. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare alla decisione finale: in caso contrario il ds Manna correrà subito ai ripari per un nuovo portiere affidabile, ma occhio alla promozione di Elia Caprile come primo.