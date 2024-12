Napoli, Marotta beffa ADL: arriva dal Barcellona

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: arriva la beffa Inter con il colpo da Barcellona, ecco l’intreccio decisivo

Il calciomercato può regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Sarà un mese ricco di colpi di scena per puntare in alto: ecco l’intreccio decisivo tra Napoli ed Inter. Può arrivare subito il colpo da Barcellona, spunta l’annuncio dell’esperto di calciomercato Ekrem Konur.

Il ds Manna cercherà di rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte: Juan Jesus e Rafa Marin non vengono chiamati mai in causa in Serie A. Le loro apparizioni sono arrivate soprattutto in Coppa Italia, mentre il difensore brasiliano è stato schierato titolare al debutto contro l’Hellas Verona a causa dell’infortunio di Buongiorno. Gennaio sarà un mese chiave per intervenire sul fronte calciomercato: spunta la verità con il duello a distanza tra Napoli ed Inter. Scopriamo così la nuova operazione a gennaio: i nuovi dettagli da conoscere.

Napoli, l’annuncio decisivo: può dire addio al Barcellona

Novità importanti provenienti anche da Barcellona: il club blaugrana è pronto a dire addio al difensore che è stato accostato al ungo ai top club italiani, spunta l’intreccio con l’Inter.

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Ekrem Konur, Juventus ed Inter sono sulle tracce del difensore del Barcellona, Andreas Christensen, che si libererà a zero nel 2026. In passato è stato accostato anche al Napoli, ma ora potrebbe arrivare così l’intreccio decisivo con il club spagnolo. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, continua a monitorare gli innesti di qualità pronti a vestire la maglia dell’Inter.

Anche la Juventus cercherà di rinforzare la difesa per sostituire al meglio il difensore brasiliano Bremer che resterà fuori per tutta la stagione a causa dell’infortunio al ginocchio. Un nuovo intreccio a distanza per il colpo da Barcellona: il Napoli virerà su altri obiettivi in ottica futura per accontentare subito Antonio Conte.

Christensen non farà parte del progetto tecnico del futuro di Flick: ora il danese non vede l’ora di iniziare un nuovo progetto avvincente in ottica futura. Il difensore del Barcellona è molto ambito in Europa: i top club italiani continuano a monitorare la sua situazione per ingaggiarlo già a gennaio. Altri obiettivi di mercato invece per il Napoli che è alla ricerca di valide alternative a Buongiorno: un nuovo duello a distanza in Serie A per sognare in grande.