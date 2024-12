Missione Scudetto: blitz di Manna, primo regalo a Conte

In casa partenopea si ragiona sulla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. E in queste ultime ore sta prendendo piede una idea

Il Napoli e la sua missione Scudetto prosegue. I partenopei, nonostante gli ultimi due passi falsi, non hanno assolutamente intenzione di mollare la presa e a questo punto sono in corso le valutazioni del caso per individuare i nomi giusti da dare al proprio tecnico. La speranza è sempre quella di poter riuscire a chiudere dei colpi importanti per alzare il livello della rosa.

E, stando a quanto riferito da SportMediaset, Manna ha individuato il primo colpo di gennaio per il Napoli. L’obiettivo è quello di riuscire a rinforzare la rosa e dare delle certezze al tecnico. Il direttore sportivo è pronto a fare sul serio in questa operazione di calciomercato e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci potrà essere oppure la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, chi arriva

Il Napoli ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Nel reparto offensivo inutile dire che manca un vice Lukaku. Simeone e Raspadori non danno le garanzie necessarie e il tecnico si aspetta un giocatore di assoluto livello per alzare il livello e riuscire ad avvicinare l’obiettivo Scudetto.

Il nome in cima alla lista è quello di Zirkzee. Il Manchester United ha intenzione di cedere l’olandese durante il calciomercato invernale e il Napoli è pronto ad affondare il colpo per regalarlo a Conte. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi considerato che non c’è una vera e propria trattativa. La speranza è quella di poter arrivare alla fumata bianca, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere delle maggiori certezze su questo affare. I tifosi azzurri comunque sperano di poter riuscire ad avere notizie positive sull’operazione.

Il Napoli, quindi, è pronto ad affondare il colpo per chiudere l’operazione Zirkzee. Non si tratta di una operazione semplice per diversi motivi, ma Manna ha intenzione di fare un tentativo durante il calciomercato invernale. Poi naturalmente non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se questa operazione potrà sbloccarsi oppure no.