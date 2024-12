Napoli: nuovo ruolo per Neres, annuncio a sorpresa

L’infortunio di Kvaratskhelia potrebbe portare il giocatore ad avere maggiore spazio, ma non è da escludere un utilizzo diverso del brasiliano

David Neres si prepara a prendersi la scena. Dopo una prima parte di stagione complicata a causa dell’adattamento e di gerarchie molto rigide, il brasiliano è pronto a trovare più spazio. L’infortunio di Kvaratskhelia lo candida ad essere uno dei titolari dell’undici di Conte a partire da Udine. Le ultime prestazioni del giocatore sono state di assoluto livello e questo consentono al tecnico leccese di avere sicuramente una rassicurazione in più.

Ma l’ex Benfica nelle prossime settimane potrebbe essere utilizzato in un ruolo differente. Non è da escludere che Conte lo possa provare per cercare di rendere la sua squadra ancora più imprevedibile. Difficile al momento avere certezze considerato che il Napoli non ha mai cambiato molto. Ma visti gli ultimi risultati non possiamo escludere delle novità per consentire magari di dare una svolta ad un periodo non facile.

Napoli: nuovo ruolo per Neres, i dettagli

David Neres ha sempre rappresentato una sorta di arma in più per il Napoli. Il brasiliano non ha mai realmente deluso e questo consente a Conte di essere tranquillo sul suo impegni dopo l’infortunio di Kvaratskhelia. Ma attenzione alla possibilità di un utilizzo in una posizione differente soprattutto se ci dovesse essere ancora un problema in quel ruolo.

L’ex partenopo Vidigal ai microfoni di Radio Marte ha confermato che Neres può agire anche come falso nueve. Non è sicuramente il ruolo ideale per lui, ma in passato lo ha fatto e ha caratteristiche che lo potrebbero rendere molto pericoloso. Per il momento non è nell’idea di Conte una situazione simile anche perché in avanti c’è Lukaku. Poi viste le difficoltà del belga e la volontà di rendere ancora più imprevedibile il Napoli mai dire mai.

Ad oggi Neres è il candidato principale per sostituire Kvaratskhelia dopo l’infortunio. Ma non è da escludere che a partita in corso lo si possa vedere magari anche la posto di Lukaku. Siamo nel campo delle ipotesi e delle idee. In passato comunque il brasiliano quel ruolo lo ha fatto anche con discreti risultati. A questo punto la parola passa a Conte: toccherà a lui decidere se rimanere sul solito oppure magari provare un qualcosa di diverso per portare la squadra ad essere essere ancora più imprevedibile.