Rinnovo e addio: pagano la clausola per Kvaratskhelia

Il futuro del georgiano resta al centro del dibattito nonostante l’infortunio. E c’è la possibilità di un addio già in estate: ecco i dettagli

Il problema fisico non ferma le indiscrezioni sul futuro di Kvaratskhelia. Il mancato rinnovo lo porta ad essere sempre più lontano da Napoli, ma anche con il prolungamento la situazione potrebbe non cambiare. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa e firmare questo contratto. Un accordo che non toglierebbe definitivamente il giocatore dal calciomercato.

Stando a quanto riferito da Scotto a CalcioNapoli24, nel contratto sarà inserita una clausola rescissoria molto più bassa rispetto a quanto sperato dal Napoli. Una sorta di exit strategy: Kvara rinnova, ma allo stesso tempo è pronto a dire addio durante il calciomercato estivo. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul futuro del georgiano.

Napoli: Kvara verso l’addio, le ultime

La situazione di Kvaratskhelia è destinata a restare in bilico fino alla prossima estate. Come spiegato in precedenza, il rinnovo non è destinata a cambiare il futuro del georgiano. La sua intenzione sembra essere quella di lasciare Napoli durante il calciomercato estivo e la conferma arriva dalla presenza della clausola rescissoria.

Secondo le parole di Scotto, il Napoli nel rinnovo di Kvaratskhelia inserirà una clausola rescissoria di 80 milioni di euro su richiesta da parte del georgiano. Una cifra sicuramente molto bassa rispetto ai 100 ipotizzati in un primo momento e per questo motivo non è da escludere una sua parenza durante il prossimo calciomercato estivo. Liverpool e City sono pronti ad affondare il colpo e l’intenzione è quella di poter pagare direttamente la cifra per non trattare con il Napoli e De Laurentiis, che come sappiamo è sempre molto complicato.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. ADL spera di poter trattenere Kvaratskhelia anche dopo il calciomercato estivo, ma si tratta di una ipotesi molto difficile per diversi motivi. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire quale sarà il futuro del georgiano durante il calciomercato estivo.