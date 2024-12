Rompe con il club: Manna pronto a chiudere

Un giocatore a sorpresa ha deciso di rompere con il proprio club di appartenenza ed ora potrebbe firmare con il Napoli. Ecco i dettagli

In casa Napoli si sta molto attenti alle occasioni che potrebbero capitare e c’è un qualcosa da verificare nelle prossime settimane. Un giocatore sembra avere ormai definitivamente rotto con il club di appartenenza e non è da escludere che possa fare un tentativo Manna per capire la fattibilità dell’operazione.

L’idea da parte dell’entourage è quella di iniziare una esperienza completamente differente dall’ultima anche per il poco spazio trovato da inizio anno. Il Napoli resta alla finestra e ci pensa. Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se si arriverà alla fumata bianca durante il calciomercato invernale.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Come ammesso dal procuratore ai microfoni di FirenzeViola.it, Biraghi lascerà la Fiorentina durante il calciomercato invernale e non è da escludere che il Napoli possa farci un pensierino. Si tratta di una ipotesi al momento visto che il suo agente non si è sbilanciato sulle squadre interessate. La certezza è rappresentata dal fatto che Spinazzola non ha convinto e l’ormai ex capitano della Viola potrebbe rappresentare il nome giusto. In uscita anche Parisi, altro nome accostato agli azzurri. Ma al momento non entusiasma Conte almeno stando alle notizie che si hanno.

Biraghi, quindi, potrebbe diventare un obiettivo concreto di calciomercato del Napoli durante gennaio. Da parte del giocatore c’è la volontà di iniziare una avventura diversa dalle ultime. Vedremo se i partenopei potranno essere la carta giusta. Manna che avrebbe anche il giocatore giusto da mettere sul tavolo ovvero Folorunsho.