Osimhen al PSG, il maxi scambio sblocca l’affare

Può arrivare per davvero la svolta tanto attesa nel futuro di Victor Osimhen. Il bomber può passare al Paris Saint Germain e l’operazione si può sbloccare grazie ad un maxi scambio capace di far contente tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno dei casi di calciomercato che ha maggiormente alimentato l’ultima sessione estiva. Sono state tante le trattative che lo hanno riguardato, con i vari club che hanno provato ad approfittare della sua rottura con il Napoli per assicurarsene le prestazioni. Alla fine, però, tutto è saltato e la soluzione turca è stata un po’ un modo per limitare i danni.

Osimhen al Galatasaray sta confermando, però, di essere un bomber implacabile e non è certo un segreto che Luis Enrique abbia cambiato idea sulla possibilità di vederlo al Paris Saint Germain. Visto che la clausola spaventa i parigini, la svolta può arrivare con uno scambio che potrebbe far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime.

Il nigeriano al Paris Saint Germain, arriva la svolta

D’altronde, come è noto, il PSG è stato a lungo la priorità del nigeriano, che poi ha iniziato a valutare la soluzione saudita prima ed il Chelsea poi solo nel momento in cui ha capito che non c’erano più margini per sperare. Ma ora c’è stato questo forte ritorno di fiamma e bisogna fare attenzione anche per gennaio a questa pista.

Adesso il Paris Saint Germain è pronto a tornare alla carica ed ora arriva la notizia che può spalancare le porte a scenari interessanti. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli può tentare l’affondo per Gianluigi Donnarumma, viste le difficoltà per arrivare al rinnovo di Alex Meret.

Napoli, scambio con il PSG: le ultime su questa operazione

Se questo interesse dovesse trovare conferma, allora il Napoli ed il PSG potrebbero impostare la trattativa sulla base di uno scambio con un conguaglio in favore dei partenopei, soprattutto visto che le cose per Donnarumma a Parigi non stanno andando benissimo.

L’ex portiere del Milan accetterebbe anche, stando a quanto raccontato dall’emittente radiofonica napoletana, la destinazione Napoli, ma andrebbe poi eventualmente trovata la quadra per l’ingaggio. Non un dettaglio da poco.