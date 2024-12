Calciomercato: Pogba firma coi rossoneri, trattativa lampo

In sede di calciomercato arriva la notizia che scuote tutto il continente europeo. Paul Pogba è pronto a tornare in campo dopo la parentesi deludente alla Juventus ed ora i rossoneri sono pronti a tesserarlo a parametro zero. Andiamo a vedere le ultime notizie che lasciano tutti di stucco.

Siamo al cospetto di un calciatore tra i più forti, a livello di potenziale e di qualità oggettive, in senso assoluto della sua generazione. Quanto fatto ai tempi della Juventus, nella sua prima parentesi bianconera, è stato davvero impressionante, con la sua carriera che è calata in maniera drastica però quando è passato al Manchester United.

La squalifica per doping sembrava la pietra tombale sulla sua carriera, ma a quanto pare non ne vuole sapere di mollare e di darla vinta a chi lo dà per finito. In tal senso, per Pogba sta per arrivare una svolta dal momento che i rossoneri sono pronti ad affondare il colpo per assicurarsene le prestazioni. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il francese è pronto a firmare: le ultime notizie

La sua posizione ideale è quella di interno di centrocampo, in cui riesce a sfruttare la sua fisicità, la sua visione di gioco e le sue doti di inserimento. Chiaramente, però, il suo fisico lo ha condizionato nella seconda parte della sua carriera, ed inevitabilmente ne hanno risentito anche le sue prestazioni.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, su Paul Pogba stanno provando il colpo a parametro zero i rossoneri del Nizza, che sono pronti ad assicurarsene le prestazioni provando a ridare il calciatore una chance. Dopo la fine dell’avventura alla Juventus, può tornare in pista.

Pogba firma con i rossoneri: trattativa lampo e colpo di scena

Da vedere, ovviamente, come si svilupperà questa trattativa, con Pogba che in Francia potrebbe trovare un nuovo impulso per la sua carriera. Attenzione, però, anche ad altre squadre che ci stanno pensando oltre al Nizza.

Attenzione, in tal senso, anche all’Olympique Marsiglia, oltre a diverse realtà della MLS americana ed a club qatarioti. In ogni caso, essendo svincolato dopo la rescissione con la Juve, ogni momento può essere quello buono per vederlo firmare con il suo nuovo club. Tutti gli amanti del calcio attendono sviluppi.