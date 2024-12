Mercato Napoli, affare low cost in difesa: annuncio dell’agente

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo a basso costo che riguarda la linea difensiva, accontentando in tal senso una esplicita richiesta da parte di Antonio Conte. Per questa operazione si pronuncia direttamente l’agente, che va a spiegare come stanno le cose e che cosa sta succedendo in maniera dettagliata.

Come è noto, la linea di difesa del Napoli è l’argomento che maggiormente attira l’attenzione di tutta la società. Dallo staff che si occupa di calciomercato fino ad arrivare ad Antonio Conte, che considera il difensore centrale una priorità assoluta. Troppo allarmante, infatti, la situazione che riguarda le alternative che ci sono alle spalle di Rrahmani e Buongiorno.

Rafa Marin fino a questo momento ha avuto pochissimo spazio e non ha convinto pienamente, soprattutto in termini di sicurezza che trasmette all’esterno ed ai compagni. Juan Jesus, invece, ha fin qui confermato le difficoltà che sono state riscontrate già nella passata stagione. Ma ora arriva una svolta per un colpo a basso costo.

Mercato Napoli, svolta per il colpo a basso costo

Dal momento che le prospettive di questa squadra sono da Champions League, è inimmaginabile, anche a prescindere da questo, andare avanti con soli due difensori centrali per altrettanti ruoli. Per questo Manna sta cercando la soluzione più adatta, compatibile anche con le esigenze economiche, oltre che tecniche.

Uno dei nomi che sono stati accostati al Napoli nell’ultimo periodo è quello di Luiz Felipe, che si trova ora ad essere svincolato dopo aver rescisso il contratto con l’Al-Ittihad. A riguardo si è espresso anche l’agente FIFA Vincenzo Morabito, vecchia volpe del calciomercato, che ha confermato che l’ex Lazio e Real Betis è stato offerto al Napoli. Vediamo le ultime.

Napoli, rinforzo in difesa per Conte: annuncio dell’agente

Il noto procuratore dà per certa la notizia e di conseguenza si tratta di una pista concreta che in casa Napoli, verosimilmente, stanno valutando con attenzione. D’altronde è un calciatore di grande esperienza, capace di agire sia in una linea a tre che a quattro.

Classe 1997, è un giocatore nel pieno della sua maturazione. Luiz Felipe potrebbe contendersi una maglia da titolare con Amir Rrahmani, andando a formare un terzetto di titolari per Conte davvero di primo livello. Si attendono sviluppi, in tal senso.