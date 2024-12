Mercato Napoli, scambio a sorpresa con l’Inter: Conte esulta

Mercato Napoli, a sorpresa i partenopei si mettono al lavoro per un colpo che può far felice Antonio Conte e che rappresenterebbe un innesto di assoluto livello nella rosa. La svolta per questa operazione può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri stanno vivendo forse il primo momento di profonda e reale difficoltà in questa stagione. La doppia sconfitta contro la Lazio ha instillato nei tifosi, e chissà anche nella squadra, qualche dubbio e perplessità circa le prospettive di Scudetto sulle quali tutti stavano fantasticando. Può essere stato o un bagno di umiltà utile per il futuro o un duro colpo per il morale.

In ogni caso, a prescindere dai sogni di gloria, servono dei rinforzi anche solo per puntare alla zona Champions League e per questo motivo Giovanni Manna, consapevole anche delle difficoltà economiche del club, si sta guardando attorno. E lo sta facendo adesso a sorpresa muovendosi con l’Inter per uno scambio che può rivelarsi davvero molto, molto interessante.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo dall’Inter

I rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Marotta da sempre sono buoni, anche se raramente le due realtà sono riuscite a concludere delle operazioni. Il caso Zielinski, poi, ha creato qualche piccola frizione tra le parti, che però potrebbero essere presto superate visto che questo affare potrebbe convenire a tutti.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, l’Inter ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori ed in tal senso, per strapparlo alla concorrenza di Juventus ed Atalanta, senza dimenticare la Roma, sarebbe pronta ad offrire Davide Frattesi, che rappresenta un profilo di estremo interesse per il Napoli per caratteristiche.

Napoli, scambio con i nerazzurri: Conte può esultare

Il Napoli con lui si regalerebbe un centrocampista box to box perfetto per Antonio Conte e che potrebbe alternarsi con Zambo Anguissa e Scott McTominay. Allo stesso tempo, l’Inter si regalerebbe un giocatore capace di completare l’attacco.

Ancor di più con Arnautovic nel mirino del Torino e Correa che non convince, Raspadori sarebbe il profilo ideale per andare ad affiancare Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Andiamo a vedere i potenziali sviluppi di questa vicenda, con questa trattativa che può diventare centrale nella sessione di gennaio.