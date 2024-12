Napoli, Giuntoli sorpassa ADL: firma con la Juve

Nuova beffa in casa Napoli da parte del ds della Juve Cristiano Giuntoli. Ecco l’alternativa giusta in casa bianconera: l’intreccio decisivo

Tutto può cambiare in poche ore. Il Napoli è sempre molto attivo per nuovi innesti di qualità a gennaio, ma la Juventus non intende stare a guardare. La contromossa decisiva per il colpo immediato: ecco la nuova idea immediata per rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta.

C’è aria di rivoluzione in Serie A in vista della sessione invernale di calciomercato. Un nuovo affare decisivo a gennaio visto che non sta giocando con continuità in questa prima parte di stagione. Il suo agente ha già comunicato la sua partenza alla dirigenza del top club italiano: spunta la beffa Juve proprio nei confronti del presidente De Laurentiis. Conosciamo il nuovo assalto a gennaio per il ds Giuntoli: lo voleva già a Napoli.

Napoli, intreccio con la Juve: addio a gennaio

Un nuovo duello a distanza con i bianconeri: subito l’affare decisivo in vista della sessione invernale, ecco la verità decisiva. Tutto può cambiare in poco tempo: può vestire la maglia della Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Fabiano Parisi è in pole per dare l’alternativa a Cambiaso sulla fascia sinistra. Thiago Motta ha già dato l’ok del suo trasferimento: il suo agente Mario Giuffredi ha comunicato già l’addio alla dirigenza della Fiorentina. Gosens gli ha chiuso lo spazio sulla fascia sinistra: l’ex terzino della Nazionale Under 21 è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A. Anche il Napoli era molto interessato a lui: una lunga gavetta a partire dall’Avellino in Serie C per poi volare ad Empoli.

La sua storia d’amore con il club viola è ormai ai titoli di coda: a gennaio arriverà la sua cessione. Spunta il nuovo intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: può vestire subito la maglia bianconera. Il ds Giuntoli lo conosce molto bene già ai tempi di Napoli: è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra.

Anche Biraghi è pronto a dire addio alla Fiorentina: anche lui è gestito da Mario Giuffredi e ci sarà anche il suo addio a gennaio. Un doppio affare in Serie A con il Napoli molto interessato ai due giocatori viola per puntellare le corsie esterne della squadra guidata da Antonio Conte. A gennaio arriveranno i primi colpi di mercato: occhio alla Juventus.