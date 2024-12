Napoli, arriva a gennaio: maxi affare con Raspadori

Un nuovo intreccio in Serie A per il maxi affare: addio a Raspadori, ecco subito il nuovo colpo. Spunta il maxi affare in casa Napoli con due calciatori azzurri

Novità importanti sul fronte calciomercato. Il Napoli continua a sognare in grande per rinforzare tutti i reparti della squadra a disposizione di Antonio Conte: tutto può cambiare nei prossimi giorni, ma ecco la nuova mossa di calciomercato con l’addio immediato di Raspadori.

Saranno settimane intense per arrivare alla chiusura del colpo di mercato a gennaio. Il Napoli è intenzionato a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la verità in ottica futura con Raspadori nel mirino di un club italiano, ma non è il solo. Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato: il ds Manna vuole subito chiudere l’affare da urlo a gennaio.

Napoli, addio Raspadori: spunta il nuovo affare in Serie A, che intreccio

Saranno giorni intensi per programmare così la seconda parte di stagione in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese in ottica futura: da monitorare anche l’addio a titolo definitivo di Osimhen, ma il Napoli non vede l’ora di annunciare nuovi colpi per il girone di ritorno.

Il ds Manna è pronto ad accontentare subito Antonio Conte: ecco l’intreccio decisivo in vista di gennaio. Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it. A gennaio potrebbe sbarcare in azzurro il laterale danese, Patrick Dorgu, con il presidente De Laurentiis pronto ad inserire nell’affare due calciatori azzurri. Raspadori e Zerbin sono pronti all’addio a gennaio, ma il Lecce ha chiesto anche Juan Jesus per rinforzare la difesa di Marco Giampaolo.

Il Napoli è intenzionato così ad imbastire un super affare con Corvino per accontentare tutte le parti coinvolte nell’operazione da urlo. Raspadori vorrebbe giocare con maggiore continuità per non perdere anche la Nazionale italiana: lo stesso Ct Spalletti gli ha consigliato di andare altrove per trovare più spazio.

Gennaio sarà un mese decisivo per conoscere le prossime mosse in vista del futuro. Dorgu resta in pole per rinforzare le corsie esterne di Conte: l’allenatore azzurro ha sempre apprezzato le sue qualità abbinando qualità a quantità. Ecco l’intreccio decisivo con il Lecce con l’inserimento di due o più calciatori azzurri per abbassare anche le pretese del club salentino.