Calciomercato: stanno comprando Pellegrini a gennaio, la svolta

Lorenzo Pellegrini è pronto a fare le valigie. Da capitano a panchinaro della Roma: ecco la mossa a sorpresa a gennaio, l’annuncio decisivo

Già in passato è stato bersagliato da critiche e fischi, ma questo è il periodo più duro della sua carriera. Lorenzo Pellegrini dovrà farsi forza per tornare ad essere felice: ora è pronto il suo addio per ritrovare quella serenità di cui ha bisogno, spunta la svolta a gennaio con la sua prossima squadra.

Un periodo davvero buio nella sua carriera: Lorenzo Pellegrini non è riuscito a tirare fuori la sua forza di volontà dopo mesi infernali trascorsi in casa giallorossa. Da De Rossi a Juric fino ad arrivare a Claudio Ranieri: il capitano della Roma ha mostrato insofferenza in campo e fuori dopo le numerose critiche ricevute. Ora spunta l’addio immediato a gennaio come riportato da Il Corriere dello Sport: la svolta decisiva con la sua prossima destinazione.

Calciomercato, la prossima squadra di Pellegrini: l’annuncio

Una nuova mossa a sorpresa sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Ranieri è stato chiamato subito dalla dirigenza giallorossa per uscire definitivamente dal periodo nero con i primi risultati che si stanno vedendo. Ora l’addio di Pellegrini è sempre più vicino: conosciamo ulteriori dettagli per l’immediata operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lorenzo Pellegrini è pronto a cambiare aria. Potrebbe subito lasciare la Capitale per vivere una nuova avventura altrove: da capitano giallorosso non è riuscito ad uscire fuori da un periodo negativo. Ranieri lo sta salvaguardando definendolo un romano atipico per il suo carattere: andrà ancora una volta in panchina, ma la sua storia d’amore con la Roma è ai titoli di coda.

Ranieri lo continuerà ad aiutare emotivamente e non solo, ma il Galatasaray vorrebbe subito chiudere l’affare in Serie A. L’ennesimo colpo del club turco nel campionato italiano dopo Icardi, Mertens ed Osimhen, solo per citarne alcuni. Pellegrini ci sta pensando per fare subito il biglietto di sola andata per Istanbul.

Il club turco è pronto a pagare tutto l’ingaggio da 6 milioni di euro: all’età di 28 anni è voglioso di iniziare una nuova avventura per ritrovare il sorriso ormai perso. Saranno giorni intensi e difficili anche per comunicare il suo addio alla Roma dopo stagioni esaltanti con Mourinho collezionando successi a livello europeo.

Il suo contratto è in scadenza tra 18 mesi, ma la sua cessione potrebbe arrivare molto prima. Per superare la crisi emotiva, c’è bisogno dell’addio immediato con il club giallorosso che l’ha allevato fin da piccolo.