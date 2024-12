Napoli, arriva dall’Ajax: la richiesta di Conte

Il Napoli vuole continuare a mettere a segno nuovi colpi a gennaio. Spunta la richiesta specifica di Conte: può arrivare subito dall’Ajax

Saranno settimane intense in casa azzurra per puntare in alto. Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente in vista della seconda parte di stagione: la nuova idea a centrocampo per regalare subito l’innesto di qualità a Conte. Lo vuole a tutti i costi per collegare al meglio l’attacco: ecco la sua volontà che farà la differenza.

Il ds Manna continua a pensare in grande: ecco la nuova strategia di calciomercato a gennaio. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per allestire una rosa competitiva in ottica futura. Il Napoli è voglioso di nuovi affari per chiudere subito colpi immediati: spunta il nuovo intreccio con l’Ajax, ecco la richiesta specifica di Antonio Conte.

Napoli, l’intreccio a centrocampo: ecco chi vuole Conte

La dirigenza partenopea vuole subito avere la meglio in vista della sessione invernale di calciomercato: spunta la nuova mossa strategica per Antonio Conte. Un nuovo affare decisivo per sognare in grande: può arrivare subito dall’Ajax.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista creativo che possa sostenere anche il peso dell’attacco. Nuova mossa a sorpresa in casa azzurra: Conte l’ha voluto a tutti i costi, può arrivare subito dall’Ajax. Kenneth Taylor potrebbe subito fare le valigie per vestire la maglia del Napoli a gennaio, ma al momento difficilmente il club olandese lo lascerà partire.

Una nuova idea in ottica futura per arrivare così alla chiusura: un momento decisivo per programmare così anche la prossima stagione. Il ds Manna si sta portando avanti col lavoro per fare la voce grossa in ottica futura: una voglia pazzesca per arrivare in alto mese dopo mese. L’obiettivo della squadra azzurra è quello di ritornare il prima possibile in Champions League attraverso un percorso di crescita iniziato da poco tempo con Antonio Conte.

Ecco la strategia di mercato per sognare in grande: tutto è possibile sul fronte calciomercato, ma Taylor sarà uno dei primi colpi in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo intreccio con l’Ajax: ecco la nuova indiscrezione di calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura. Il Napoli continua a cullare nuovi sogni per regalarli subito a Conte.