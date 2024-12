ADL prende il nuovo Cambiaso: si chiude a gennaio

In casa partenopea si ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è un giocatore che stuzzica molto gli azzurri. I dettagli

Ragionamenti in corso in casa Napoli in vista del calciomercato invernale. Le ultime prestazioni hanno confermato la necessità di dover mettere in squadra giocatori differenti per ambire a qualcosa di importante. Le lacune presenti sono diverse e per questo motivo si sta valutando come e dove intervenire. Stando a quanto riferito da Tuttosport, c’è un giocatore che interessa molto ai partenopei e presto il discorso potrebbe entrare nel vivo.

ADL, infatti, ha intenzione di portare il giocatore a Napoli in una delle prossime due sessioni di calciomercato e si sta ragionando su come muoversi. Da parte di Conte ci potrebbe essere anche il via libera a questa operazione. Ma sono in corso comunque i ragionamenti del caso per capire il giocatore sia pronto per andare a giocare già in una squadra come quella azzurra oppure si dovrà aspettare giugno.

Calciomercato: ADL lo pesca dalla B, i dettagli

L’idea del Napoli è quella di poter riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le lacune sono diverse e per questo motivo ci attendiamo diversi movimenti già a gennaio. Ma lo sguardo di ADL si sta spostando anche alla prossima stagione ed ecco che spunta un nome nuovo per la squadra partenopea.

Stando al quotidiano italiano, il Napoli non ha mollato la pista che porta a Dorval del Bari. Il classe 2001 si sta mettendo in mostra con i pugliesi mettendo a referto 4 gol e 3 assist nella prima parte di stagione, ma soprattutto contribuito a 14 dei 24 punti totali della squadra di Longo. Numeri che lo hanno portato ad essere paragonato a Cambiaso. La volontà della società è quella di non privarsi del giocatore a gennaio e gli azzurri rappresentano forse il club giusto per consentire a Dorval di chiudere la stagione in biancorosso e poi fare il grande salto durante il calciomercato estivo.

Il Bari è gestito da De Laurentiis e quindi c’è la possibilità di una sinergia interna per consentire a Dorval di approdare in una big solamente a giugno. La certezza è che ADL lo vorrebbe vedere con la maglia del Napoli entro il calciomercato estivo e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa potrà succedere e se ci sarà un tentativo per chiudere sin da subito l’operazione.