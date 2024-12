Napoli: Spinazzola la chiave, primo rinforzo per Conte

Il futuro del terzino ex Roma sembra essere ormai lontano dalla maglia azzurra. E lui potrebbe essere il giocatore giusto per sbloccare un affare

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Dopo diverse settimane in cui sono stati fatti diversi ragionamenti, i partenopei stanno iniziando a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è quello di riuscire a dare al proprio tecnico dei giocatori già pronti e da utilizzare nell’immediato. Stando alle ultime informazioni, presto si potrebbe sbloccare una operazione.

Spinazzola, infatti, non ha assolutamente convinto e il Napoli valuta la possibilità di lasciarlo partire durante il calciomercato invernale. Il sostituto è stato già individuato e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. La speranza è che si possa riuscire a completare l’affare e consentire a Conte di avere un giocatore di assoluto livello.

Calciomercato Napoli: via Spinazzola, c’è già il sostituto

In casa Napoli valutazioni in corso su come rinforzare la rosa. La volontà da parte del tecnico è sicuramente quella di alzare il livello della propria squadra e le richieste sono diverse. In estate sono arrivati giocatori che hanno deluso un po’ le attese e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si può trovare una soluzione.

Secondo quanto riferito da Marchetti di Sky Sport, l’idea Biraghi per il Napoli è assolutamente concreta. Una volta ceduto Spinazzola, i partenopei potrebbero decidere di affondare il colpo per portare l’ormai ex capitano della Fiorentina alla corte di Conte durante questo calciomercato. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione. Ma da parte dell’esterno c’è tutta la disponibilità di lavorare con il tecnico leccese anche fino al termine della stagione.

Naturalmente molto dipenderà dalla partenza di Spinazzola. Senza addio dell’esterno, il Napoli non interverrà in quel ruolo. Ma sono già diverse le squadre interessate al giocatore in ottica calciomercato invernale e a questo punto non è da escludere una sua partenza e l’arrivo di Biraghi. Non ci resta comunque che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se si potrà avere una fumata bianca in questa operazione oppure no.