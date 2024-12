Napoli: colpo Scudetto, lo scambio beffa l’Inter

I partenopei sono pronti a piazzare un colpo importante in ottica futura. Il giocatore interessa e si pensa ad uno scambio per la fumata bianca

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Dopo settimane di riflessione e di valutazione, i partenopei stanno iniziando a muoversi per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. Al momento non c’è nessuna trattativa nel vivo, ma le idee sono molto chiare e a questo punto non possiamo escludere che nel giro di poco tempo possano esserci delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe decidere di piazzare il colpo di calciomercato invernale. Sicuramente i ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca. Ma c’è l’idea di uno scambio che potrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca e beffare l’Inter.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I partenopei stanno lavorando per cercare di rendere ancora più completa la squadra del tecnico. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e i ragionamenti sono ancora in corso, ma c’è comunque un’idea destinata a prendere piede magari già nei prossimi giorni visto che si tratta di un giocatore da tempo nel mirino dei partenopei.

Manna, infatti, non ha mollato la pista che porta a Bijol. Se ci dovesse essere una apertura dell’Udinese, il Napoli è pronto a muoversi per capire se arrivare o no alla fumata bianca. I bianconeri chiedono circa 15-20 milioni, ma i partenopei potrebbero decidere di utilizzare la carta Juan Jesus per magari abbassare il prezzo e chiudere questa operazione di calciomercato. Naturalmente la strada è lunga e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Naturalmente su Bijol c’è anche l’interesse dell’Inter e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte. Di certo il Napoli è da tempo sul centrale dell’Udinese e valuta la carta Juan Jesus per chiudere un colpo di calciomercato importante. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro.