Napoli: nuova rivoluzione, mossa a sorpresa di Conte

Il tecnico dei partenopei è al lavoro per trovare una soluzione e rendere la squadra ancora più imprevedibile. E nelle ultime ore è spuntata una nuova idea

Le due sconfitte consecutive hanno portato Antonio Conte a ragionare su nuove soluzioni per rendere ancora più imprevedibile la sua squadra. L’obiettivo è quello di alzare sicuramente il livello dopo alcune partite dove forse il gioco è mancato. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e non si esclude assolutamente una sorpresa.

Come ben sappiamo a Udine mancherà Kvaratskhelia per infortunio. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte sta pensando ad una nuova rivoluzione per sostituire il georgiano. Una sorta di sorpresa visto che tutti davano per titolare Neres. Ma il tecnico leccese potrebbe presentare il Napoli con un vestito differente nella speranza comunque di poter regalare ai tifosi delle soddisfazioni importanti oltre che raggiungere risultati che ora sembrano più complicati.

Napoli: Conte e la nuova rivoluzione

Al momento non si ha un quadro assolutamente chiaro su come scenderà il Napoli contro l’Udinese e in tutte le partite che sarà senza Kvaratskhelia. L’ipotesi principale, come spiegato, è quella di Neres al posto del georgiano e un classico 4-3-3. Ma attenzione ad una possibile rivoluzione che potrebbe pensare il tecnico dei partenopei.

L’idea, stando alle ultime indiscrezioni, è quella magari di ritornare ad un 3-5-2 con Simeone o Raspadori al fianco di Lukaku per non lasciare troppo solo il belga. Una ipotesi da non sottovalutare considerato anche il fatto che Neres potrebbe agire tranquillamente come seconda punta. Insomma, il Napoli valuta un nuovo vestito nella speranza di poter cambiare le sorti del campionato e rendere la squadra ancora più imprevedibile. Naturalmente c’è la consapevolezza che la scelta finale spetterà a Conte e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Sicuramente il Napoli pensa ad un vestito diverso contro l’Udinese proprio per l’assenza di Kvaratskhelia per infortunio. Resta da capire se il prescelto sarà David Neres oppure si opterà per un 3-5-2 con Simeone o Raspadori al fianco di Lukaku. La strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte del Napoli.