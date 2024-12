C’è il sì del giocatore: preso l’erede di Marin

Lo spagnolo non rientra più nei piani del Napoli e i partenopei sono al lavoro per trovare il sostituto. E c’è un nome che stuzzica l’idea di Manna

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi e per questo motivo si stanno facendo tutte le riflessioni del caso. Al momento lo sguardo è rivolto principalmente in difesa dove si parla della possibilità di di un doppio rinforzo viste le ormai imminenti partenze di Juan Jesus e Rafa Marin.

Secondo quanto riferito da Cammaroto, ci potrebbe essere un profilo destinato a scalare le gerarchie in davvero poco tempo. Il nome stuzzica molto Conte e da parte sua ci sarebbe la volontà di andare a vestire la maglia del Napoli nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che ad oggi non c’è una vera e propria trattativa. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: nome a sorpresa, i dettagli

Il Napoli va alla ricerca di due giocatori in difesa per alzare il livello del reparto. Antonio Conte ha chiesto rinforzi già pronti e quindi che conoscono il nostro campionato. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma c’è un profilo che ben presto potrebbe diventare uno degli obiettivi principali per il calciomercato estivo.

Stando alle ultime indiscrezioni, uno dei nomi che potrebbe essere proposto al Napoli nei prossimi giorni è quello di Demiral. L’ex Juventus ha un contratto fino al 2026 con l’Al-Ahli, ma spinge per tornare in Europa e iniziare una avventura diversa dall’ultima. Si tratta di profilo che potrebbe comunque fare a caso di Conte nella prossima sessione di calciomercato e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Di certo Demiral rappresenta una candidatura molto importante per la difesa del Napoli durante il calciomercato invernale. Naturalmente si tratta di una operazione destinata a concludersi solamente con la partenza di almeno uno dei due centrali e quindi sono in questo momento sono in corso tutte le valutazioni del caso. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte di tutte le parti coinvolte.