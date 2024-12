Napoli: agente in sede, firma ad un passo

Sorpresa a Castel Volturno. L’agente si è presentato in sede per incontrare la società. Un passaggio fondamentale per chiarire meglio il futuro del giocatore

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo e lo dimostra la presenza dell’agente in sede. Forse un po’ a sorpresa per i tifosi il procuratore è arrivato pochi minuti fa a Castel Volturno per incontrare la società. Un passaggio fondamentale per stabilire meglio alcune questioni e magari sperare anche in un accordo.

La presenza in sede dell’agente rappresenta forse un passaggio cruciale per le sorti di un accordo. I contatti vanno ormai davanti da diverso tempo ed ora si è arrivati nella parte finale della trattativa. La speranza è che si possa comunque chiudere in davvero poco tempo, ma per il momento non si hanno certezze. Non ci resta che aspettare l’uscita per capire se si potrà oppure no arrivare al tanto atteso accordo.

Napoli: si accelera su una trattativa, i dettagli

La presenza in sede dell’agente è l’occasione di fare un punto della situazione su diverse trattative. Gli occhi sono puntati principalmente su una, ma non possiamo escludere che ci possano essere delle novità importanti su altre questioni in sospeso. La strada è ancora lunga e vedremo le decisioni che saranno prese da una parte e dall’altra.

Nel pomeriggio di questo giovedì a Castel Volturno è arrivato Pastorello. L’agente ha incontrato la società per il rinnovo di Meret, che sembra essere più vicino rispetto a quanto ipotizzato in passato, ma prima di entrare non ha escluso la possibilità che si possa discutere anche di altri suoi assistiti in ottica calciomercato e il nome principale è sicuramente quello di Bonny del Parma. Sappiamo l’interesse dei partenopei nei suoi confronti e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potrà essere oppure no una novità in questo senso.

Il Napoli comincia comunque a muoversi sul calciomercato e ragiona anche sui rinnovi. Quello di Meret è ormai pronto ad entrare nel vivo visto l’incontro con Pastorello. Ma, come sappiamo, ci sono anche altri nomi sul taccuino di Manna e tra questi c’è Bonny. In questo vertice si è parlato anche di lui, ma bisognerà prima capire le reali intenzioni del Parma.