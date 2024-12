Mercato Napoli, affare inatteso con il Lille: annuncio dell’intermediario

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Francia per rinforzare il reparto avanzato. Ad uscire allo scoperto è direttamente l’intermediario di questa operazione, che spiega come stanno realmente le cose. Si tratta di un profilo dall’enorme talento. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri stanno seguendo e valutando con enorme attenzione tantissimi profili. Sicuramente in vista di gennaio, visto che la squadra sta avendo un rendimento davvero notevole ed impressionante. Ma anche per l’estate. L’obiettivo, in tal senso, è quello di costruire una squadra capace di lottare stabilmente per lo Scudetto, senza sentirsi sulle montagne russe.

La priorità in senso assoluto è quella di prendere un difensore centrale, dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus danno troppe poche garanzie. Ma non solo. Anche il centrocampo e l’attacco sono reparti sotto la lente di ingrandimento per Giovanni Manna, che in tal senso ha individuato un nuovo colpo di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in attacco

Come è noto, il Napoli non ha nessuna intenzione di snaturarsi completamente e per questo motivo ha in mente di continuare ad investire su profili sicuramente già pronti, ma che abbiano allo stesso tempo degli importanti margini di miglioramento. Ed ora si sta lavorando ad un profilo che va proprio in questa direzione.

Stando a quanto raccontato da Serxhio Mezi, intermediario per l’Italia di Edon Zhegrova, talento purissimo attualmente in forza al Lille, il Napoli è seriamente interessato a lui e rappresenta una delle due squadre più vicine ad assicurarsi le prestazioni del calciatore. L’altra compagine in questione è niente poco di meno che il Barcellona.

Napoli, occhi in casa Lille: annuncio dell’intermediario

Classe 1999, in stagione in 20 partite ha segnato 8 gol e fornito 2 assist. Nasce come ala destra, ma anche a sinistra sa fare la differenza. In tal senso il club francese ha anche già fissato il prezzo per il suo talento.

Come raccontato dall’intermediario, infatti, il club francese, tanto al Napoli quanto al Barcellona, chiede una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. D’altronde ha il contratto in scadenza nel 2026 e restano poche occasioni per venderlo a prezzo pieno. Il Napoli studia il colpo Zhegrova.