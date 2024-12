Napoli, scelto il rinforzo per Conte: ecco il nuovo centrocampista

In sede di calciomercato arriva una scelta forte relativa al nuovo rinforzo per la linea mediana di cui ha bisogno Antonio Conte per il suo Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un calciatore davvero di altissimo profilo.

Se è vero come è vero che la difesa è una priorità assoluta per questo Napoli, dal momento che ci sono praticamente gli uomini contati, Manna sta lavorando ovviamente anche per gli altri reparti. L’obiettivo, in tal senso, è quello di costruire una rosa quanto più competitiva possibile, dal momento che gli obiettivi che si è dato il club sono importanti.

Tolti i quattro titolari in difesa, infatti, alle spalle c’è praticamente il vuoto, con Mazzocchi e Spinazzola uniche eccezioni in questo discorso. Anche in mezzo al campo, però, al momento manca qualcosina ed ora arriva la svolta per un rinforzo che può per davvero fare al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nuovo rinforzo per il Napoli: le ultime sul centrocampo

La coperta è lunga, per così dire, solo in cabina di regia, con Lobotka che con Gilmour ha le spalle coperte. Per Anguissa e McTominay, però, anche per caratteristiche, c’è il solo Folorunsho come ricambio, e per giunta non sembra godere neanche di troppa stima da parte di Antonio Conte. Per questo è lecito immaginarsi qualche innesto.

E’ sicuramente di questo avviso il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che in una intervista a NapoliMagazine ha spiegato come dal suo punto di vista in questo Napoli manchi un centrocampista con le caratteristiche che ha Davide Frattesi. Un giocatore insomma capace di gestire il pallone e di segnare con regolarità.

Conte ed il suo nuovo mediano: parole molto chiare

E’ proprio di ieri la voce dello scambio tra Napoli e Inter per Frattesi e Raspadori ed ora arrivano queste parole che fanno sicuramente riflettere.

Con l’ex Sassuolo, infatti, Conte avrebbe un centrocampo molto meglio assortito, con la possibilità di far girare i propri interpreti anche in base a quelle che sono le esigenze del momento e della singola partita da affrontare. Da vedere se il Napoli affonderà seriamente il colpo per Frattesi o resterà solo una suggestione.