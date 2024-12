Serie A, Allegri nuovo allenatore: colpo di scena, scelta fatta

Massimiliano Allegri è senza ombra di dubbio uno degli allenatori più vincenti del nostro calcio ed ora è pronto a tornare in scena. La decisione sembra essere stata presa e rappresenta un autentico colpo di scena nella carriera del tecnico. La Serie A è pronto a riaprire le braccia per accoglierlo.

Senza ombra di dubbio siamo al cospetto di uno dei profili sicuramente più vincenti, come detto, ma allo stesso tempo anche più divisivi del nostro movimento calcistico. Ha, infatti, un po’ polarizzato l’opinione pubblica con il suo modo di proporre calcio, sicuramente in antitesi rispetto alle mode del tempo ed alla classica costruzione dal basso a cui stiamo assistendo.

Massimiliano Allegri, però, in ogni caso ha sempre portato i risultati a casa, vincendo tanto e raggiungendo anche due finali di UEFA Champions League. Un qualcosa di molto raro. In tal senso, però, adesso il tecnico è pronto a far rientro in Serie A, con un club che lo ha scelto praticamente come nuovo allenatore. E si tratta di un colpo di scena.

Il toscano torna in Serie A: colpo di scena

Alla Juventus le cose, nel suo ritorno, non sono andate per il verso giusto, soprattutto perché ci sono stati tantissimi problemi anche al di fuori del campo. Basti pensare alle vicende societarie giudiziarie. In tal senso, si poteva chiudere questa storia d’amore in maniera differente, senza addirittura arrivare a minacciare le vie legali.

Stando a quanto raccontato da “IlRomanista.it”, infatti, Massimiliano Allegri è in cima alla lista dei desideri della Roma per il futuro della panchina dei capitolini. Claudio Ranieri, infatti, a meno di clamorosi ribaltoni, a fine anno andrà via e dovrà scegliere il nuovo tecnico ed il suo erede ed in tal senso l’ex Milan è in cima alla lista dei desideri.

Allegri il prossimo allenatore: il club rompe gli indugi

Chiaramente si tratta di una soluzione di cui si parla da tempo ed a quanto pare sarebbe già stata fatta la scelta da parte della Roma nei confronti dell’allenatore toscano.

Questo spiegherebbe anche la volontà di Massimiliano Allegri di rinunciare anche alla corte del West Ham, dal momento che vuole aspettare il nuovo anno per tornare in panchina. E può farlo davvero dalla porta principale, come si suol dire.