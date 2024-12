Napoli, parole al veleno per Conte: “In confusione totale”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte finisce al centro della bufera dopo la brutta sconfitta rimediata in Serie A per mano della Lazio. Sono state usate delle parole al veleno nei suoi confronti, dal momento che è stato definito come un allenatore “in confusione totale”. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La rinascita del Napoli, soprattutto in una fase iniziale, è stata fortemente condizionata dallo straordinario lavoro fatto dal tecnico ex Chelsea e Juventus, tra le altre. Ha ridato solidità difensiva in primo luogo, dal momento che era la priorità assoluta dopo i disastri a cui si è assistiti nella passata stagione. In tal senso, però, ora serve fare di più.

Sin dall’inizio di questa annata, infatti, come è noto, è emerso qualche problema di troppo a trovare la via della rete. Nonostante l’arrivo di profili del calibro di Scott McTominay, Romelu Lukaku e David Neres. In tal senso, però, Antonio Conte finisce al centro della bufera dal momento che è apparso “in confusione totale”.

Parole al veleno nei confronti del tecnico del Napoli

Le sconfitte rimediate contro la Lazio, per quanto diverse tra di loro, sono state dolorose per il Napoli. Una è costata l’addio alla Coppa Italia, che rappresentava una occasione importante per il club di sollevare un trofeo. La seconda invece ha portato l’Atalanta in vetta alla classifica. In tal senso, qualche critica è inevitabile ed assolutamente comprensibile.

Enrico Fedele, ex direttore sportivo, ha parlato a Radio Marte ed ha spiegato come nel finale della partita contro la Lazio il tecnico Antonio Conte sia andato in confusione totale, come certificato da alcune scelte di cambi a dir poco particolari e discutibili. Andiamo a vedere che cosa ha recriminato all’allenatore.

Conte duramente criticato dopo la Lazio: “In confusione totale”

In particolar modo, la decisione principale che ha certificato, dal punto di vista di Enrico Fedele, la confusione di Antonio Conte è stato l’ingresso al 92′ di Giovanni Simeone. Una scelta dettata dall’annebbiamento, secondo l’ex direttore sportivo.

Altra scelta finita nel mirino della critica di Enrico Fedele è quella di togliere Scott McTominay in un momento di forcing totale. Conte, infatti, ha rinunciato al miglior saltatore nella sua squadra e l’unico capace di tirare dalla media distanza.