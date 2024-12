Napoli, Conte ha deciso: giocherà dal primo minuto

Un momento decisivo per prendere nuove decisioni: Kvara starà fuori a dicembre, ecco la scelta di Antonio Conte dal primo minuto. La verità

Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo le due sconfitte contro la Lazio che continua a vivere un momento eccezionale anche in Europa League. Gli azzurri hanno lavoro senza sosta a Castel Volturno per poi ritrovarsi anche a cena per consolidare il gruppo fuori dal rettangolo di gioco. Ora Conte ha già deciso il sostituto di Kvara: ecco la sua mossa.

Tutto può cambiare improvvisamente: l’infortunio di Kvara ha cambiato i piani di Antonio Conte in vista delle prossime due trasferte contro Udinese e Genoa. Il talento georgiano tornerà a disposizione soltanto ad inizio 2025: ora l’allenatore del Napoli ha già pensato alle prossime mosse in campo. Gli azzurri vogliono ambire a grandi palcoscenici, ma il percorso di crescita è iniziato da pochi mesi. Ci saranno sicuramente alti e bassi prima della ricostruzione totale con Antonio Conte in panchina: le sue scelte in vista della trasferta di Udine, servono subito i tre punti.

Napoli, la mossa di Conte: ecco il sostituto di Kvara

Kvara resterà fuori a dicembre tornando a disposizione soltanto a partire da gennaio. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions il prima possibile: ecco la nuova scelta dal primo minuto, giocherà al posto del georgiano.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha già deciso il sostituto di Kvara: Neres giocherà dal primo minuto, ma Ngonge e Raspadori sono pronti a subentrare a partita in corso. Una nuova sfida importante per il Napoli che vuole tornare a vincere dopo la doppia sconfitta contro la Lazio.

Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile attacco a due per ritornare anche alla difesa a 3 con Di Lorenzo spostato braccetto. Conte ha intenzione di continuare su questa strada nonostante l’assenza pesante di Kvara: il georgiano cerca sempre di creare la superiorità numerica anche se viene raddoppiato sistematicamente. Ora Neres cercherà di essere creativo sulla fascia sinistra mettendo in luce tutte le sue qualità individuali: il suo dribbling abbinato all’accelerazione potrebbe mettere in difficoltà l’Udinese.

Ancora poche ore e poi si conoscerà con certezza l’undici iniziale che cercherà di superare i bianconeri: un’altra sfida delicata, ma il Napoli ha bisogno subito dei tre punti per restare attaccato al treno Champions.