Napoli, firma a gennaio: scambio con la Fiorentina

Il Napoli è pronto a regalare subito il nuovo colpo a gennaio. Spunta l’affare con la Fiorentina: ecco l’intreccio per lo scambio immediato con il club viola

La società partenopea vorrebbe subito chiudere il colpo in difesa. Conte ha chiesto già da tempo nuovi rinforzi in quella porzione di campo per competere con le big della Serie A. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Leonardo Spinazzola è pronto a dire addio: era stato ingaggiato come quinto, ma il cambio di modulo di Conte ha cambiato i piani della squadra azzurra. Ora può fare subito le valigie con diverse squadra che hanno chiesto già informazioni sul laterale azzurro. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta in ottica futura: spunta l’intreccio con la Fiorentina per il definitivo scambio.

Napoli, la mossa di ADL: affare immediato

Saranno così settimane intense per arrivare così alla firma definitiva per il nuovo colpo di calciomercato. Il Napoli è voglioso di arrivare in alto, ma servono giusti rinforzi per non mollare la presa durante il girone di ritorno dopo un avvio spumeggiante con Conte. Ecco l’intreccio con la Fiorentina: scambio immediato.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Biraghi è pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2026. Ha lavorato già con Conte ai tempi dell’Inter e non vede l’ora di mettersi a disposizione. Nelle ultime ore lo stesso allenatore viola, Raffaele Palladino, ha faftto intendere che ci sarà l’addio a gennaio dopo una lunga chiacchierata con lui.

Da capitano della Fiorentina all’addio immediato a gennaio: il suo ciclo a Firenze è ormai terminato. Il Napoli vuole fiutare l’affare per dare un’alternativa importante all’uruguaiano Olivera, che ha fatto passi da gigante in questi ultimi mesi diventando un giocatore totale.

Il noto agente napoletano, Mario Giuffredi, potrebbe così pensare di inserire l’altro suo giocatore in scuderia, Michael Folorunsho, che vuole giocare con continuità a sua volta. Un intreccio decisivo tra Napoli e Fiorentina per accontentare le parti coinvolte: ecco subito il possibile colpo in casa azzurra. Parisi è l’altro suo assistito, già accostato al Napoli in precedenza: nelle ultime ore è spuntata anche la Juventus per il ruolo di vice Cambiaso.

Il Napoli vuole sognare in grande dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione: a fine girone d’andata ci sarà un primo bilancio. Ecco l’intreccio decisivo per gennaio.