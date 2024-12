Napoli, colpo in attacco: intreccio con il Barcellona

Il Napoli è intenzionato a trovare così subito un’alternativa a Romelu Lukaku. L’attaccante belga non è pimpante come anni fa: ecco la mossa a sorpresa da Barcellona

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato con il top club spagnolo: può dire definitivamente addio. Negli ultimi giorni è stato seguito a lungo anche dal Napoli: il presidente De Laurentiis segue la situazione sempre con particolare interesse.

Il ds Manna continua a pensare a nuovi obiettivi di calciomercato per puntare sempre in alto. Un nuovo intreccio con il Barcellona che è pronto a sferrare l’assalto vincente nei prossimi giorni: ecco l’annuncio dalla Spagna per il colpo in attacco. Saranno settimane intense per programmare così la seconda parte di stagione in casa Napoli: Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per essere protagonista fino alla fine in Serie A. L’obiettivo primario è il ritorno in Champions League: ecco la verità per il colpo dalla Spagna, che intreccio con il Barcellona.

Napoli, colpo a sorpresa: vola in Spagna

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Marcus Rashford è finito nel mirino del Barcellona dopo essere stato accostato anche al Napoli in uno scambio con Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto ad essere ceduto a titolo definitivo dalla società di De Laurentiis: ora l’attaccante inglese potrebbe volare subito in Spagna a gennaio.

Il club blaugrana è alla ricerca di nuovi profili interessanti per rinforzare il reparto offensivo di Flick: spunta così la pista che porta all’attaccante del Manchester United. Amorim sarebbe sul punto di dare l’ok per il suo trasferimento: il Napoli guarda con interesse al futuro di Rashford. Saranno settimane intense per conoscere così il futuro dell’attaccante inglese che ormai è fuori dal progetto tecnico dei Red Devils.

Il Napoli cercherà così di arrivare alla chiusura di nuovi obiettivi per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Rashford è stato accostato nelle ultime ore anche al Napoli per un colpo da urlo. Dopo McTominay il presidente De Laurentiis era intenzionato a regalare un nuovo innesto di caratura internazionale proveniente dal Manchester United.

Ora il Barcellona potrebbe avere la meglio per chiudere subito l’affare decisivo: il Napoli dovrà virare su altri obiettivi per non farsi trovare impreparato in vista di gennaio. Ormai ci siamo: Rashford dirà addio ai Red Devils per una nuova destinazione da urlo.