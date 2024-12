Napoli, Olivera in Premier: la replica di ADL

Olivera è finito nel mirino della Premier League come evidenziato pochi minuti fa. Arriva la firma sul contratto, ecco la risposta del presidente De Laurentiis

Saranno mesi intensi per trovare così la giusta soluzione per quanto riguarda il futuro del terzino uruguaiano del Napoli. Mathias Olivera dovrà prendere subito la sua decisione dopo le sirene provenienti dalla Premier League. Le prestazioni in maglia azzurra hanno attirato gli interessi delle big inglesi: spunta la replica del presidente De Laurentiis.

La crescita del terzino del Napoli è stata esponenziale diventando un giocatore chiave per Antonio Conte. Anche con la Nazionale con il Ct Bielsa ha cambiato anche ruolo diventando centrale difensivo: la Premier League continua a monitorarlo negli ultimi mesi, spunta l’intreccio decisivo. Ormai sono già diverse le stagioni vissute in maglia azzurra per il terzino sudamericano che ora dovrà prendere la sua decisione per il futuro: ecco la decisione del presidente De Laurentiis in ottica futura.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: la firma immediata

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: ecco la verità di ADL in ottica futura per quanto riguarda il futuro del terzino del Napoli, arriva subito la firma sul contratto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Mathias Olivera è finito nel mirino dei top club della Premier League. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di lasciar partire il terzino uruguaiano del Napoli: pronta la firma sul rinnovo contrattuale fino al 2029.

Per Conte è un titolare inamovibile riuscendo così a migliorare in fase di non possesso: un treno sulla fascia sinistra per il Napoli diventando bravo anche con movimenti dentro al campo. Un centrocampista aggiunto quando è possibile per mettere in difficoltà le squadre avversarie: ecco la nuova mossa del presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per pensare già alla sua prossima destinazione, ma non ha intenzione di lasciare il Napoli.

Olivera cercherà di vincere ancora uno Scudetto in maglia azzurra dopo essere stato tra i protagonisti del successo con Spalletti: il suo futuro dovrebbe essere ancora in azzurro. Conte non lo lascerà partire facilmente visto che è sempre tra i migliori in campo: una sua disattenzione nei minuti finali contro la Lazio ha portato al gol di Isaksen. Ormai ci siamo per il rinnovo ufficiale fino al 2029: Olivera è pronto a firmare ancora con ADL.