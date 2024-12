Serie A, Sandro Tonali subito in Italia: l’annuncio

Tonali non vede l’ora di tornare in Serie A: spunta il nuovo intreccio in Italia per il ritorno dell’ex Milan. Ecco la sua prossima destinazione a sorpresa

Un nuovo intreccio decisivo per conoscere la prossima destinazione di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è finito nuovamente nel mirino delle big della Serie A: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Sono stati mesi complicati per il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana. Tonali è voglioso di tornare in Serie A per vivere nuovamente stagioni incredibili dopo l’exploit con la maglia di Brescia e Milan. Ormai è diventato un giocatore affidabile a tutto campo riuscendo ad attirare gli interessamenti delle big d’Europa e della Serie A. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo per il nuovo colpo possibile in Italia: ecco lo spunto decisivo per il nuovo innesto di qualità nella zona mediana di campo.

Calciomercato, la prossima squadra di Tonali: l’intreccio in Serie A

Sempre accostato ad Andrea Pirlo, nel corso degli anni ha cambiato tipologia del suo gioco diventando un giocatore “box to box”. Riesce ad abbinare spostamenti in ogni zona del campo mettendo in luce la sua tecnica individuale: dovrà migliorare anche in zona gol per diventare così micidiale sotto ogni punto di vista. Ecco la sua prossima squadra, l’annuncio del portale spagnolo.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, la Juventus è pronta a sferrare l’assalto vincente per Sandro Tonali per rinforzare il centrocampo già a partire da gennaio. Dopo l’addio al Milan, il centrocampista italiano è volato al Newcastle United ma il suo obiettivo è quello di tornare protagonista in Serie A. Il suo stipendio da 9 milioni annui complica le cose: anche il Milan sogna il suo ritorno visto il rapporto speciale con i tifosi rossoneri.

Il top club inglese non ha intenzione di lasciarlo partire con tanta facilità: ora all’età di 24 anni è nel pieno della maturazione tecnica e tattica dopo aver sofferto tanto per le vicende extra-calcistiche che l’hanno visto coinvolto. Un nuovo affare in ottica futura per continuare a sognare in grande: il club bianconero ha intenzione di regalare nuovi colpi entusiasmanti a Thiago Motta raggiante dopo la vittoria contro il Manchester City.

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per arrivare così a chiudere nuovi affari sensazionali. Tonali è pronto a sbarcare in Serie A: a partire da gennaio i contatti continueranno senza sosta.