Napoli, nuovo annuncio su Conte: il retroscena di ADL

Il Napoli è pronto ad andare avanti con il progetto di ADL: spunta un nuovo annuncio del presidente azzurro su Antonio Conte, cosa succede ora?

Il presidente De Laurentiis ha consegnato il progetto azzurro ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha cercato di lavorare soprattutto sulla mentalità della rosa a sua disposizione: lo spogliatoio era diventato una polveriera nella passata stagione dopo i tre cambi di allenatore. Ecco la nuova mossa di ADL, cosa è successo.

Il nuovo percorso di crescita del Napoli è iniziato da pochi mesi con Antonio Conte. Il condottiero azzurro ha sposato appieno il progetto tecnico del presidente De Laurentiis: spunta un nuovo annuncio su di lui, ecco quello che c’è da sapere. L’allenatore azzurro cercherà di trovare altre contromosse per arrivare fino in fondo: senza Kvara ora dovrà pensare anche a nuove scelte di formazione. Neres e Raspadori scalpitano per una maglia da titolare per le prossime due trasferte contro Udinese e Genoa: servono nuove vittorie per puntare in alto.

Napoli, Conte-ADL: la mossa a sorpresa

Nella giornata di ieri è stato avvistato anche al Teatro San Carlo: il presidente De Laurentiis ha fatto un nuovo annuncio sull’allenatore del Napoli, ecco quello che c’è da sapere su Antonio Conte.

Il presidente De Laurentiis si è lasciato andare a qualche battuta come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica. Il numero uno del club partenopeo è stato presente al Teatro San Carlo con il ritorno dei reali di Spagna. E tra gli invitati è spuntato anche ADL che ha rivelato anche un nuovo annuncio su Conte: “Sono molto contento di lui. L’avevo corteggiato per un anno”.

Conte è pronto a far tornare a gioire i tifosi del Napoli in ottica futura. L’inizio stagionale è stato entusiasmante, ma non intende fermarsi proprio sul più bello: a gennaio ha già chiesto nuovi rinforzi in vista del futuro. Tutto può cambiare in vista del futuro con nuovi acquisti già da mettere a segno a gennaio: ADL è molto felice di questo primo scorcio d.i campionato, ma nel girone di ritorno si conoscerà la vera forza del Napoli targato Conte.

Nessun colpo di scena in programma per il Napoli che continuerà a collezionare punti decisivi per il ritorno in Champions League. Il presidente De Laurentiis è davvero molto entusiasmante dopo le numerose vittorie collezionate nel girone d’andata: i tifosi possono sognare di nuovo in grande.