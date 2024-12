Napoli, il regalo di ADL a zero: l’intreccio con la Juve

Il Napoli cercherà di pensare in grande per chiudere subito nuovi colpi. L’intreccio a zero con la Juventus: può arrivare in maglia azzurra

La dirigenza partenopea vuole subito ingaggiare nuovi profili di caratura internazionale: ecco la verità proveniente da Torino per un nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus. Il ds Manna cercherà di puntare in alto per puntellare la rosa del futuro in casa azzurra: scopriamo il nuovo dettaglio decisivo per concludere l’affare.

Saranno settimane movimentate in casa azzurra per nuovi rinforzi già a partire da gennaio. Spunta il nuovo intreccio con la Juventus per l’affare a parametro zero. Il Napoli è voglioso di mettere a segno operazioni interessanti: ecco la verità annunciata pochi minuti direttamente da Torino. Un nuovo intreccio decisivo con la Juventus per il nuovo colpo a zero: il ds Manna ha messo nel mirino già da tempo lo stesso obiettivo dei bianconeri.

Napoli, il nuovo affare a zero: ADL piazza il colpo per Conte

Le big della Serie A sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in ottica futura. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per annunciare così nuovi innesti di qualità da regalare all’allenatore azzurro. Un nuovo colpo a parametro zero per sognare in grande: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Come svelato dal portale ilbianconero.com, il ds Manna continua a monitorare attentamente la pista che porta al centrale olandese dell’Inter, Stefan de Vrij, accostato anche alla Juventus negli ultimi mesi. Il suo contratto scadrà nella prossima estate: ora l’esperto difensore dovrà trovare una nuova soluzione in ottica futura.

Un intreccio suggestivo con il club bianconero sempre molto interessato a nuovi rinforzi in difesa. Bremer resterà fuori per tutta la stagione: il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, vorrebbe subito operare sul fronte calciomercato per puntellare la retroguardia di Thiago Motta con innesti di qualità. Difficilmente de Vrij andrà via nella sessione invernale, ma il colpo sarà posticipato in vista della prossima stagione.

Il Napoli continuerà a puntare in alto per ritornare il prima possibile in Champions League. Ecco la verità annunciata da Torino per chiudere il colpo a zero: tutto può cambiare in poco tempo per trovare nuove soluzioni sul fronte calciomercato. De Vrij resta un obiettivo comune di bianconeri e azzurri: a breve arriverà la sua decisione in ottica futura.