Napoli, esordio da titolare: la decisione di Conte

Il Napoli continua a pensare alle prossime sfide di Serie A. Arriva l’annuncio per vederlo titolare con la maglia azzurra: ecco l’intreccio decisivo

Tutto può cambiare rapidamente in casa Napoli dopo le due sconfitte contro la Lazio. I biancocelesti stanno attraversando un momento di forma eccezionale anche in Europa, ma ora gli azzurri vogliono subito riprendersi nonostante l’assenza forzata di Kvara. Ecco la decisione di Conte: può giocare dal primo minuto.

Nuove scelte di formazione per Antonio Conte dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno anche di Kvara: il talento georgiano sarà fuori per infortunio fino ad inizio 2025. Ecco la prossima mossa per vederlo in campo dal primo minuto nelle due trasferte contro Udinese e Genoa. Il Napoli continuerà ad essere protagonista in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo principale è il ritorno in Champions League per tornare a vivere notti da sono in campo internazionale. Conte cercherà di chiudere in bellezza un girone d’andata da applausi: a gennaio potrebbero arrivare nuovi colpi.

Napoli, l’annuncio del padre sul suo futuro

Una svolta decisiva in ottica futura per una maglia da titolare: anche il padre ha parlato del futuro del figlio in ottica futura. Ecco l’annuncio anche in vista dei prossimi mesi: cosa succederà con Conte?

Un momento speciale per Cyril Ngonge con la speranza di trovare sempre più continuità. Il suo amico fraterno Kvara sarà out per diverse sfide di campionato: il belga non vede l’ora di giocare totale. Anche il padre Michel ha espresso il suo giudizio ai microfoni di Telecapri nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri”: “Ha ancora tre anni di contratto”.

Nei mesi scorsi Ngonge ha conquistato anche la convocazione in Nazionale belga grazie alla doppietta siglata contro il Palermo in Coppa Italia. Conte è soddisfatto delle sue qualità e vorrebbe dargli un minutaggio maggiore, ma la concorrenza in attacco è molto alta. Nessun problema per l’attaccante belga che, come consigliato dal padre Michel, deve restare umile continuando ad ascoltare i consigli di Conte.

Lukaku sarà confermato al centro dell’attaccante: l’altro attaccante belga del Napoli dovrà ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Un momento decisivo per conoscere così le prossime mosse a sorpresa di Antonio Conte per puntare in alto. Ecco la mossa strategica in ottica futura dopo l’annuncio del padre.