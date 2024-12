Napoli: Manna cala il jolly, arriva dalla Francia

Fari puntati su uno dei talenti emergenti dalla Ligue 1. Il giocatore piace molto a Manna e non è da escludere un tentativo già a gennaio

È un Napoli che inizia a lavorare su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico leccese in più di un’occasione ha lamentato la necessità di intervenire in diversi ruoli per rendere la squadra ancora più competitiva. Per il momento sono in corso dei ragionamenti per capire come muoversi. L’allenatore ha chiesto dei giocatori assolutamente pronti a giocare, ma non si esclude che in alcune zone si possa decidere di andare a puntare su rinforzi molto utili anche in ottica futura.

Secondo le informazioni date da Konur, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un talento francese. Il giocatore piace molto a Manna e si valuta il suo profilo in ottica calciomercato invernale o anche estivo. Per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire e ci potrà essere oppure no.

Calciomercato Napoli: occhi in Francia, i dettagli

Il Napoli sta cercando di individuare i giocatori giusti per rendere la squadra ancora più forte rispetto ad oggi. La strategia di ADL è sempre la solita: ovvero quella di trovare calciatori in grado di alzare il livello e allo stesso tempo portare in azzurro profili giovani e con davanti un futuro importante per magari nei prossimi anni fare una plusvalenza. Per questo motivo il lavoro di Manna si divide in due e ci sono delle novità importanti.

Stando a quanto riferito da Konur, il Napoli ha messo gli occhi su Andy Diouf. Il 21enne centrocampista del Lens si sta mettendo in mostra in questa stagione e in più si tratta di calciatore che può coprire diversi ruoli. Sicuramente una buona notizia per Conte che ha sempre richiesto giocatori simili per rendere la squadra ancora più imprevedibile.

Ora naturalmente sono in ragionamenti per capire se Diouf potrà essere il giocatore giusto per questo Napoli. L’idea sembra più verso l’estate che gennaio anche per motivi economici. Difficilmente il Lens lascerà partire il giocatore per una cifra bassa e sappiamo le difficoltà del calciomercato invernale. Ma i ragionamenti sono in corso e presto si proverà a capire la fattibilità di questa operazione. Di certo si tratta di un profilo che piace a molti big e si può chiudere entro giugno.