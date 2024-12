Il nuovo Zidane da Conte: beffate Juve e Inter

Il Napoli ha messo nel mirino un giocatore destinato ad alzare il livello della rosa di Conte. Su di lui ci sono diverse big, ma i partenopei sono pronti ad anticipare la concorrenza.

È tempo di calciomercato per il Napoli. Il mese di gennaio rappresenta, come sempre, una occasione per riuscire a riparare agli errori fatti durante l’estate e ci sarà anche l’occasione di proiettarsi in vista dell’estate. A Castel Volturno ormai da tempo si sta lavorando per individuare i giocatori giusti e la speranza è quella di poter chiudere in poco tempo alcune trattative. Compito non semplice, ma Manna ha le idee chiare e vuole accontentare il tecnico.

Naturalmente il lavoro del direttore sportivo degli azzurri non si fermerà a rinforzare la squadra nell’immediato. E da tempo si sta seguendo un calciatore che in patria è soprannominato il nuovo Zidane. Difficile pensare di arrivare a lui già durante il calciomercato invernale. Più aperta la situazione in ottica estate anche se c’è da battere una folta concorrenza. Per questo motivo i partenopei starebbero pensando di muoversi in anticipo per prendere un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Francia, Conte accontentato

ADL nella sua lunga storia ci ha abituato a piazzare colpi di livello e anche giocatori sconosciuti, ma di assoluto talento e destinati a diventare dei punti di riferimento a livello mondiale. Secondo le informazioni di Konur, i partenopei stanno seguendo da vicino uno dei giocatori più talentuosi presenti nel calcio francese. C’è da battere una folta concorrenza, ma Manna potrebbe decidere di muoversi in anticipo per regalarsi un rinforzo di livello.

Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore finito nel mirino del Napoli è Akliouche del Monaco. Il 22enne piace a diverse big in ottica calciomercato estivo e per questo motivo i partenopei potrebbero decidere di anticipare il colpo per togliersi diverse soddisfazioni e alzare naturalmente la qualità della squadra.

Per il momento si tratta di una semplice ipotesi e i dettagli saranno valutati nei prossimi mesi. Ma Akliouche è uno dei nomi presenti sulla lista di Manna in ottica calciomercato estivo. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro per una questione economica o di concorrenza. Il giocatore piace e in casa Napoli si sta ragionando anche sulla possibilità di muoversi magari in anticipo per regalarlo a Conte.