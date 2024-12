Napoli, altro infortunio: tecnico costretto al cambio di modulo

In casa Napoli arriva una notizia che spiazza tutti: un ulteriore stop rappresenta una grave grana per il tecnico, che ora si vede costretto a cambiare di nuovo il modulo. Andiamo a vedere ulteriori dettagli a tal proposito, dal momento che si tratta di un cambiamento non di poco conto.

Gli azzurri devono necessariamente rialzare la testa. Le due sconfitte contro la Lazio, infatti, per quanto differenti tra di loro per come sono arrivate, hanno fatto suonare più di qualche campanello d’allarme per Antonio Conte. Troppo poco pungente, in tal senso, il reparto avanzato dei partenopei, ed ora servono delle risposte per spegnere ogni timore.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, o per meglio dire come una pioggia sul bagnato, la notizia dell’infortunio capitato a Kvaratskhelia. Il tecnico dovrà scegliere con molta cura il nome del suo sostituto. Ma arriva un’altra notizia che fa il paio con questa, dal momento che c’è stato un nuovo pesante infortunio in vista di Udinese-Napoli.

Napoli, altro infortunio: tegola per il tecnico

La trasferta di Udine può avere il peso di un crocevia fondamentale per gli azzurri. Che devono sfruttare questa partita per capire quali sono le reali prospettive di questa squadra. Se può puntare per davvero allo Scudetto, pur dovendo migliorare, o se deve invece accontentarsi, per così dire, della UEFA Champions League e della lotta per entrarci.

Stando a quanto raccontato dal Messaggero Veneto, quotidiano da sempre vicino alle vicende dell’Udinese, per Runjaic ieri è arrivata la tegola rappresentata dall’infortunio in mezzo al campo di Zarraga. E si tratta di un duro colpo per il suo allenatore e per la squadra, dal momento che sarà costretto a cambiare ancora una volta modulo.

Il tecnico cambia ancora modulo: si torna al 3-5-2

A quanto pare, infatti, l’Udinese si schiererà con il 3-5-2, una soluzione tattica molto accorta per provare a contenere il Napoli. Davanti a Sava ci saranno Giannetti, Bijol e Kristensen, coadiuvati sulle fasce da Ehizibue e Zemura. In avanti spazio a Lucca e Thauvin.

Non è detto che, però, questa situazione emergenziale sia una buona notizia per il Napoli. Con Conte che, infatti, dovrà fare i conti con una squadra che sarà super accorta dietro. Servirà una grande prova in attacco, reparto maggiormente sotto attacco.