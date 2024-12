Mercato Napoli, accordo in Spagna: si sblocca il regalo per Conte

Mercato Napoli, arriva una svolta non di poco conto grazie ad un accordo con il club spagnolo. Si può sbloccare, in tal senso, il rinforzo chiesto da Antonio Conte, che dunque può inserire nella sua rosa una ulteriore pedina che può dare nuovo impulso alla causa di questo progetto.

La sessione di gennaio sarà un banco di prova importante per il direttore sportivo Giovanni Manna. Dopo le spese importanti fatte in estate, con De Laurentiis che mai come quest’anno ha aperto il portafogli senza farsi troppi problemi o calcoli, stavolta bisognerà fare di necessità virtù. Come si suol dire in questi casi.

Il club, infatti, ha dato delle direttive importanti: bisogna fare di necessità virtù ed intervenire con oculatezza, dando una grande attenzione a trovare dei rinforzi a costi contenuti, come si suol dire in questi casi. In tal senso, per il rinforzo chiesto da Antonio Conte arriva una svolta non di poco conto grazie ad un accordo che può facilmente arrivare con il club spagnolo.

Mercato Napoli, svolta per il colpo per Conte: le ultime

Come è noto, Antonio Conte è da sempre abituato a chiedere grandi sforzi in sede di calciomercato ai club per i quali ha lavorato. Stavolta, però, si ha la sensazione che gennaio sarà un momento di sacrificio per tutti. Bisognerà, detto in altri termini, accontentarsi dei colpi possibili. Niente voli pindarici, dunque.

In tal senso, però, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, il Real Betis ha messo seriamente gli occhi su Leonardo Spinazzola, che potrebbe salutare il Napoli e che sembra raccogliere i consensi del tecnico Manuel Pellegrini. Ed in tal senso arriva anche la risposta da parte del calciatore davanti a questa ipotesi.

Napoli, nuovo rinforzo in entrata: assist dal Real Betis

Il giocatore, infatti, a quanto pare, vedrebbe di buon occhio un passaggio al Real Betis. Si tratterebbe di una ghiotta occasione per la sua carriera per rilanciarsi. Al club andaluso, infatti, c’è Ricardo Rodriguez, che però non convince come terzino sinistro e che dovrebbe andar via.

Se il Betis dovesse affondare il colpo per Leonardo Spinazzola, allora il Napoli potrebbe seriamente affondare il colpo per Cristiano Biraghi, che ha già lavorato con Antonio Conte e che potrebbe essere una soluzione a dir poco interessante per gli azzurri.