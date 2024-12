Napoli, nuovo modulo: annuncio inatteso di Conte

Dopo le brutte prove contro la Lazio, arriva un annuncio importante da parte di Antonio Conte sul nuovo modulo del Napoli. Si tratta di un cambiamento non di poco conto, con le parole del tecnico che lasciano tutti di stucco i tifosi e gli addetti ai lavori. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In casa Napoli c’è frenesia per tornare a vedere questa squadra all’opera. Dopo un periodo esaltante, in cui la squadra ha affrontato nel migliore dei modi il ciclo di ferro che spaventava tutti contro compagini come Inter, Milan e Roma, sono arrivati due brutti KO, prima in Coppa Italia e poi in Serie A, contro la Lazio. Ed hanno fatto in maniera inevitabile suonare degli allarmanti campanelli d’allarme.

Si ha la netta sensazione, infatti, che se da un lato la difesa regge senza nessun tipo di problema anche davanti a forcing impressionanti, l’attacco è poco pungente. Con Romelu Lukaku troppo spesso preda e vittima delle difese avversarie. In conferenza stampa Antonio Conte ha spiegato come stanno le cose in relazione ad un nuovo modulo.

Nuovo modulo Napoli: le ultime a riguardo

E’ fuori discussione che l’ex allenatore di Chelsea e Juventus, infatti, stia lavorando per dare alla squadra gli strumenti adeguati per poter essere maggiormente pericoloso ed incisivo in zona gol. Già a partire dalla delicata sfida contro l’Udinese, che serve a spegnere le polemiche e le critiche che sono arrivate di recente.

In conferenza stampa è stato chiesto ad Antonio Conte, prima della gara di domani alle ore 18.00, quante possibilità ci fossero di un passaggio al 3-5-2. Ipotesi smentita da Conte, dal momento che andrebbe a ridurre ulteriormente gli uomini d’attacco presenti in campo. Ma, nonostante ciò, ha svelato un importante retroscena.

Conte cambia modulo: l’annuncio toglie ogni dubbio

Ha svelato, infatti, che lui ed il suo staff stanno lavorando, insieme alla squadra, a nuovi moduli per variare ulteriormente la proposta di gioco, soprattutto offensiva, della squadra.

Ricordiamo, in tal senso, che la squadra è partita con un 3-4-2-1, per poi passare al 4-2-3-1 dopo l’arrivo di Scott McTominay. Non è da escludere, in tal senso, che ci possa essere una nuova proposta in termini sia di modulo che di modo di attaccare la difesa avversaria.