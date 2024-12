Napoli, Conte sorprende tutti: esclusione eccellente decisa

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese e rappresenta una gara già da non poter sbagliare. In tal senso, però, con la pressione che aumenta sulla squadra, Antonio Conte si prepara a sorprendere tutti con l’esclusione di un top player praticamente decisa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La gara contro l’Udinese è quasi un dentro o fuori per gli azzurri, che ne dovranno approfittare per misurare quelle che sono le reali possibilità di Scudetto di questa compagine. Siamo giunti, infatti, al momento della verità ed il margine d’errore è ridotto davvero ai minimi termini. Anche perché la concorrenza non solo è numerosa, ma anche agguerrita.

Antonio Conte è riuscito a compattare un gruppo che sembrava essere totalmente sfaldato ed a rilanciarlo in campionato, regalando a lungo a questa piazza il primo posto in classifica. In tal senso, però, per la gara di domani del Napoli il tecnico ex Juventus e Chelsea è pronto per una esclusione eccellente che può davvero essere rumorosa.

Napoli, Conte pronto a spiazzare tutti: le ultime

Non sarà sicuramente della partita Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio che ha rimediato nella partita contro la Lazio. Ma, a quanto pare, stando alle ultime notizie che arrivano in tal senso, potrebbe non essere l’unico assente per la gara del Friuli contro la squadra di Runjaic.

Stando a quanto raccontato da Massimo Sparnelli, giornalista ed ex membro dell’ufficio stampa del Napoli, per la sfida all’Udinese Conte potrebbe decidere seriamente di sacrificare uno tra Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa per far spazio a Billy Gilmour, dal momento che si vuole dare una chance dal primo minuto allo scozzese.

Esclusione inattesa in mezzo al campo: colpo di scena

L’obiettivo di Antonio Conte, in tal senso, è quella di dare alla squadra le qualità di verticalizzazione di Gilmour, che è unico in questa squadra e che per questo potrebbe diventare una risorsa preziosa contro una Udinese che probabilmente sarà molto accorta.

Soprattutto viste le difficoltà che la manovra offensiva del Napoli sta riscontrando, potrebbe essere sicuramente una soluzione interessante. Soprattutto se dovesse essere escluso Anguissa, con Gilmour e Lobotka che sono dei maestri nel palleggio e potrebbero essere decisivi con le loro doti.