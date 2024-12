Napoli, infortunio Kvaratskhelia: cambiano i tempi di recupero

In casa Napoli continuano a tenere tutti in apprensione le condizioni dopo l’infortunio Kvaratskhelia dopo l’infortunio subito contro la Lazio ed in tal senso arrivano degli aggiornamenti importanti per Antonio Conte in relazione ai tempi di recupero. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sapere a riguardo.

Gli azzurri stanno attraversando un momento cruciale della sua storia recente. Gli effetti della cura Conte hanno subito portato a dei risultati impressionanti, con la squadra che è stata a lungo alla guida della classifica in Serie A. Perdendo, poi, il primato nella sconfitta contro la Lazio in favore dell’Atalanta. In tal senso, serve una prova di forza importante.

Bisogna dimostrare, infatti, di poter essere per davvero competitivi per dei traguardi importanti, anche per mettere a tacere qualche critica di troppo che si è levata sulla squadra dopo questa doppia sconfitta. La tegola più pesante, però, è stata rappresentata dall’infortunio di Kvaratskhelia, che genera inevitabilmente apprensione in tutto l’ambiente.

Infortunio Kvaratskhelia, cambiano i tempi di recupero

Il georgiano, infatti, rappresenta per distacco la stella della squadra di Antonio Conte. E’ apparso in affanno nell’ultimo periodo, e le critiche per lui non sono mancate soprattutto per le tante voci sul suo futuro che hanno turbato e disturbato tutto l’ambiente. Si teme un mese di stop per lui, ed in questo caso il 2024 potrebbe essere finito in anticipo.

Stando a quanto raccontato dal noto preparatore atletico Eugenio Albarella in una intervista concessa ai microfoni di 1 Station Radio, infatti, per rientrare dal suo infortunio Kvaratskhelia potrebbe aver bisogno anche solo di due o al massimo tre settimane di stop. Andiamo a vedere per quale motivo questo recupero lampo può essere possibile.

Kvara KO: ecco quando può tornare a disposizione di Conte

Dovrà essere, infatti, bravo lo staff medico a lavorare per non far perdere al calciatore il tono muscolare. Che, in questo caso, potrebbe subito tornare arruolabile una volta smaltito il dolore al ginocchio e risolto il problema in questione.

In tal senso, Antonio Conte in maniera inevitabile incrocia le dita, sperando in un recupero veloce di Kvaratskhelia, che nonostante le prove deludenti che hanno caratterizzato l’ultimo periodo ed al di sotto delle sue aspettative resta l’uomo con maggior fantasia e con più frecce nella sua faretra.