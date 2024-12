Serie A, altro cambio in panchina: colpo di scena per il sostituto

In Serie A arriva la svolta per un ulteriore cambio in panchina, con la notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Colpo di scena, del tutto inatteso in tal senso, per quello che può essere il sostituto come guida tecnica ed il nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Da sempre la panchina degli allenatori in Italia è storicamente sempre instabile, dal momento che culturalmente è sempre più facile attribuire le responsabilità ad una sola persona che suddividerle tra tutte le componenti di una realtà. La stagione attualmente in corso sta confermando questa tendenza, dal momento che sono già stati diversi gli esoneri.

Molto spesso si decide di percorrere questa strada nel momento in cui si intende provare a dare una scossa alla squadra e per sovvertire le gerarchie, rimettendo tutto in discussione. Non sempre, però, come successo varie volte anche quest’anno, le cose vanno così. Il club, però, ha deciso a quanto pare per un cambiamento ed il nome nuovo è una sorpresa.

Serie A, altro cambio inatteso in panchina: le ultime

Sono diverse le panchine instabili in Serie A. Sicuramente nelle zone di bassa classifica, con Eusebio Di Francesco e Paolo Zanetti, rispettivamente alla guida del Venezia e dell’Hellas Verona, a guidare questa classifica. Da tempo, però, è fortemente instabile anche Paulo Fonseca al Milan. Ora, però, arriva un autentico colpo di scena.

Stando a quanto raccontato da “Ilromanista.eu”, infatti, dal momento che è scontato l’addio di Claudio Ranieri a fine stagione, la Roma si sta guardando attorno e tra i nomi vari che sono stati fatti spunta adesso quello di Francesco Farioli, attualmente alla guida dell’Ajax con cui sta facendo ottime cose.

Farioli nuovo allenatore: nome a sorpresa per il club

Dopo i disastri dell’ultima stagione, con Farioli l’Ajax è tornata a lottare per le posizioni di vertice, lì dove è nata per stare. Storico collaboratore di De Zerbi, anche al Nizza ha fatto ottime cose e potrebbe finalmente sbarcare in Serie A.

Si tratta di una soluzione che potrebbe riportare sicuramente entusiasmo in casa Roma, valorizzare i giovani che ci sono e che potranno arrivare ed anche risparmiare sull’ingaggio. Si tratta, infatti, di una soluzione sicuramente più accessibile di Allegri.