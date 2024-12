Napoli, non solo Kvara: tegola per Conte, altro infortunio

In casa Napoli arriva una nuova tegola per Antonio Conte nel giorno della partita tra l’Udinese e gli azzurri di oggi pomeriggio. C’è un altro infortunio con il quale il tecnico deve fare i conti e che si va ad aggiungere agli stop con cui stanno facendo i conti sia Kvaratskhelia che Pasquale Mazzocchi.

Gli azzurri stanno facendo i conti con il più classico dei conti alla rovescia in vista della delicata sfida contro l’Udinese. Si tratta del primo momento realmente difficile della gestione Conte, che sta facendo i conti con i primi problemi. Su tutti, la doppia sconfitta patita per mano della Lazio che ha fatto suonare tanti campanelli d’allarme.

Oltre a questo aspetto, però, per il tecnico del Napoli arrivano delle notizie non proprio positive, per usare un eufemismo, che arrivano direttamente dall’infermeria. Dopo il KO di Mazzocchi, proprio nella gara contro la Lazio si è fatto male anche Kvaratskhelia. Ma contro l’Udinese il tecnico dovrà fare a meno anche di un altro calciatore.

Altro infortunio in casa Napoli dopo Kvara e Mazzocchi

Davanti a situazioni di questo tipo, la preoccupazione non può non essere massima per Antonio Conte, che sa di dover chiedere ai suoi una reazione pronta per spegnere sul nascere tutte le polemiche. In tal senso, però, per la sfida contro l’Udinese in programma per oggi alle 18.00 arrivano altre notizie non particolarmente incoraggianti sul Napoli.

Come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, dopo l’infortunio occorso a Mazzocchi e Kvara per la sfida dello stadio Friuli di Udine Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Michael Folorunsho. A quanto pare, infatti, l’ex Hellas Verona non è al meglio e per questo motivo non sarà della partita.

Conte perde i pezzi: un giocatore salta Udine

Per quanto fino a questo momento Folorunsho non abbia praticamente trovato spazio, si tratta della principale alternativa in mezzo al campo dopo Billy Gilmour. Che, di fatto, per la gara contro l’Udinese sarà di fatto l’unica alternativa ad Anguissa e Lobotka.

Senza, ovviamente, dimenticare McTominay, a cui Conte rinuncerebbe per lanciare Raspadori solo nel caso in cui ci fosse la necessità di fare un forcing finale. Insomma, Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù in una situazione in cui vincere è l’unica opzione possibile.