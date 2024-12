Napoli, altro regalo per Conte: non solo Biraghi dalla Fiorentina

In casa Napoli arriva la svolta del tutto in attesa in vista del calciomercato di gennaio. In tal senso, per Antonio Conte un ulteriore rinforzo che può arrivare direttamente dalla Fiorentina insieme a Cristiano Biraghi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La sessione di gennaio è ormai praticamente alle porte, e c’è tanta attesa dal momento che agli azzurri occorrono dei rinforzi ed il margine di errore è ridotto praticamente ai minimi termini. La priorità in senso assoluto è quella di dare a questa squadra un difensore centrale, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non convincono come alternative a Rrahmani e Buongiorno.

A prescindere da questo discorso, però, il direttore sportivo Giovanni Manna sta fiutando il calciomercato alla ricerca dei giusti profili da regalare a Conte. E non vuole farsi sfuggire nessuna occasione, anche perché si proseguirà anche in estate con questa rivoluzione. Ed in tal senso, oltre a Biraghi, può arrivare un altro colpo low cost dalla Fiorentina.

Gli azzurri provano il doppio colpo dalla Fiorentina

Come è noto, gli azzurri stanno provando ad affondare il colpo per Cristiano Biraghi, dal momento che, come detto in precedenza, si tratta di una autentica occasione di calciomercato. E’ in rottura con la Fiorentina, è un giocatore super affidabile ed ha già lavorato con Antonio Conte. Ma a sorpresa potrebbe arrivare un altro colpo dalla Viola.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, la Fiorentina avrebbe deciso di dare il via libera alla cessione di Kayode, altro nome a lungo accostato al Napoli dal momento che si tratta di un talento purissimo, nel caso in cui dovesse arrivare una buona offerta. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, non solo Biraghi: altro rinforzo low cost a gennaio

Classe 2004, Kayode ha dei colpi impressionanti ma quest’anno sta facendo fatica a trovare spazio. Per questo motivo ha chiesto di provare una nuova esperienza e per Antonio Conte, sulla corsia di destra, sarebbe perfetto.

Nasce, infatti, proprio da esterno di un centrocampo a cinque e sa agire alla perfezione anche da terzino. Kayode, dunque, potrebbe essere sia una più che valida alternativa a Di Lorenzo che un titolare per il ruolo di laterale di centrocampo. Il Napoli, ovviamente, valuta le opportunità ed i costi.