Napoli, Lukaku in crisi: confessione e retroscena del bomber

In casa Napoli Romelu Lukaku continua a non convincere ed in tal senso viene svelato un retroscena direttamente dal bomber, che si è aperto ad una autentica confessione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere in tal senso.

Siamo al cospetto dell’investimento più importante, tra cartellino ed ingaggio, della gestione Conte, che lo ha chiesto a gran voce e che alla fine è stato accontentato. Aurelio De Laurentiis, pur di regalare questo bomber al suo tecnico, ha fatto uno strappo alla regola, puntando su un profilo non in linea con la sua politica che va ormai avanti da diversi anni.

Ci si aspettava sicuramente di più da parte sua. Sicuramente in termini di gol messi a segno, ma anche per quanto riguarda la sua partecipazione alla manovra. In tal senso, arriva una confessione importante da parte di Romelu Lukaku, che riguarda le sue sensazioni in questo momento di difficoltà ed il suo rapporto con la città di Napoli.

Il bomber continua a faticare: le ultime notizie

Chiaramente, anche per la storia che si porta alle spalle e per i suoi trascorsi, ci si aspettava un impatto maggiore e per questo è stato spesso criticato. Fino ad arrivare ai fischi della sfida contro la Lazio. In tal senso, però, adesso arriva una confessione che ci dice molto anche su come sta dal punto di vista mentale in questo periodo.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, Romelu Lukaku l’altra sera ha avuto una cena con i suoi agenti, Andrea e Federico Pastorello, ed il quotidiano riporta un importante retroscena. A quanto pare, infatti, l’ex Inter avrebbe confessato ai suoi procuratori di essere felicissimo a Napoli e che ha fatto bene ad aspettare l’ultimo giorno di mercato.

Napoli, Lukaku in difficoltà: confessione inattesa per lui

Nonostante le difficoltà, dunque, Lukaku non si è pentito della scelta fatta, consapevole anche del fatto che i problemi fin qui avuti potrebbero seriamente scomparire nel momento in cui si dovesse ritrovare.

La partita del Napoli contro l’Udinese in tal senso rappresenta una grande occasione per lui, che vuole tornare ad essere Big Rom e ad entusiasmare i tifosi azzurri in giro per il mondo.