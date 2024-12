Calciomercato: Arda Guler in Serie A, colpo per la Champions

Il talento turco Arda Guler, uno dei calciatori più forti della propria generazione, è pronto a salutare il Real Madrid ed a sbarcare in Serie A. Il club si sta muovendo per puntare forte su di lui e può essere un profilo decisivo, capace di sparigliare le carte, nella lotta per la UEFA Champions League.

Si tratta di un calciatore di assoluto livello, che al Real Madrid sta trovando poco spazio per l’enorme concorrenza con cui deve fare i conti ma che ha dei colpi impressionanti. Si tratta di un giocatore molto chiacchierato ormai da diverso tempo, ma con Carlo Ancelotti non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio considerevole nonostante tutto.

Dal momento che reclama spazio e che lo meriterebbe, a gennaio potrebbe seriamente salutare, per trovare una piazza in cui poter completare il proprio percorso di crescita. In tal senso, Arda Guler è stato accostato a diversi club di Serie A ed ora uno di questi è pronto ad affondare il colpo per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il talento turno in Serie A: colpo di scena inatteso

La difficoltà principale riguarda la sua collocazione tattica, dal momento che sono poche le realtà che hanno un trequartista nel proprio scacchiere tattico. E sulla fascia non può non faticare, dal momento che non ha il passo tipico dell’ala. Adesso, però, un club di Serie A è pronto ad accoglierlo e la notizia lascia tutti di stucco.

Stando a quanto raccontato da “El Chiringuito“, infatti, la Juventus si sta muovendo proprio per regalare Arda Guler a Thiago Motta per la sessione di gennaio. Sarebbe il trequartista che manca a questa squadra e potrebbe arrivare con la formula del prestito, sicuramente più accessibile per le finanze bianconere.

Arda Guler sbarca in Serie A: colpo per la Champions League

Classe 2005, in questa stagione sta giocando con il contagocce. Ha giocato, infatti, 18 spezzoni di partite, senza però mai avere la adeguata continuità. Per questo la Juventus intende provarci per lui, dandogli prospettive di maggiore continuità.

Nonostante il tentativo della Juve, infatti, il Real Madrid non ha nessuna intenzione di lasciar partire Arda Guler, dal momento che lo considera un profilo centrale nel progetto. Sia per il presente ma soprattutto per il futuro.