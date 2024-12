Napoli, sorpresa Conte: Neres in panchina, giocherà titolare

Il Napoli vuole tornare a vincere subito in campionato. Servono i tre punti per chiudere in bellezza il girone d’andata: ecco la mossa a sorpresa di Conte

Ora Neres rischia il posto da titolare per la trasferta di Udine: Conte potrebbe sorprendere tutti dopo una conferenza stampa alla vigilia durata appena otto minuti. L’allenatore del Napoli non vede l’ora di tornare a conquistare una nuova vittoria in Serie A dopo la doppia sconfitta contro la Lazio: ecco il nuovo ballottaggio in casa azzurra.

Il debutto stagionale del Napoli in campionato è iniziato con la sofferta sconfitta contro l’Hellas Verona, ma poi gli azzurri hanno iniziato a collezionare vittorie a non finire. Ora la squadra di Conte vuole continuare a sognare in grande nonostante una settimana da dimenticare con la doppia sconfitta contro la Lazio.

Inoltre, è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia con il Napoli che concentrerà le proprie forze soltanto sul campionato. Ecco l’ultima pazza idea con il ballottaggio su Neres: il talentuoso giocatore brasiliano potrebbe sedersi ancora in panchina.

Napoli, la rivoluzione in attacco: la mossa di Conte

Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli con nuove scelte di formazione. Ancora poche ore, poi si conoscerà la scelta ufficiale di Conte in vista della trasferta di Udine.

Come svelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, Raspadori è pronto a scalzare Neres per una maglia da titolare. L’attaccante del Napoli è stato accostato alle big della Serie A per un addio immediato a gennaio: ora vorrebbe conquistare il suo spazio anche vista l’assenza forzata di Kvara fuori per infortunio. Conte potrebbe sorprendere tutti dopo una conferenza stampa alla vigilia durante soltanto pochi minuti.

Una nuova mossa strategica per cercare di mettere in difficoltà l’Udinese che è sempre ostica da affrontare per gli azzurri. Raspadori potrebbe fungere da finto esterno per poi ricoprire l’ampiezza con Olivera: la scelta finale spetterà ovviamente ad Antonio Conte, ma Neres è il sostituto perfetto di Kvara. Un dettaglio da monitorare attentamente nelle prossime ore per trovare subito i tre punti in vista della trasferta di Udine.

Saranno settimane importanti per capire il reale obiettivo per il futuro in casa azzurra: un momento decisivo per arrivare fino in fondo in Serie A dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. La cura Conte sta iniziando a dare i primi frutti, ma siamo soltanto all’inizio.