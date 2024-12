Calciomercato, arriva dal Chelsea: intreccio Napoli-Milan

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Occhio al Milan pronto a soffiare il colpo dal Chelsea: ecco il dettaglio decisivo

Saranno settimane intense in casa Napoli per arrivare così a chiudere nuovi obiettivi di calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentare l’allenatore azzurro: Antonio Conte ha subito invocato nuovi rinforzi in ogni zona del campo. Ecco la nuova pazza idea proveniente dal Chelsea: la soluzione immediata a centrocampo.

Il ds Manna è pronto a mettere a segno nuovi colpi interessanti sul fronte calciomercato. Il Napoli continua a sognare in grande per arrivare subito ad innesti di caratura internazionale che vantano già una buona carriera in Premier League. L’intreccio decisivo con il Chelsea: occhio al Milan pronto a chiudere subito l’affare a gennaio. Tutto può cambiare in poco tempo per allestire una rosa competitiva: un nuovo affare a centrocampo per puntare subito in alto, conosciamo tutta la verità della futura operazione dalla Premier.

Napoli, affare Milan: arriva subito a centrocampo

La dirigenza partenopea vorrebbe così essere protagonista anche sul fronte calciomercato. Una nuova mossa sorprendente in casa Milan: che intreccio tra Ibra e ADL. Occhio ai rossoneri pronti a sferrare l’assalto decisivo in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Chukwuemeka è pronto per volare in Serie A vestendo la maglia del Milan. In passato è stato accostato anche al Napoli, ma ora i rossoneri potrebbero subito avere la meglio per farlo ammirare a San Siro. Il centrocampista del Chelsea non fa parte più del progetto tecnico di Enzo Maresca che ha dato l’ok per la sua partenza immediata: in questa stagione ha collezionato soltanto pochi minuti con i Blues, a gennaio arriverà il suo addio.

Il Napoli continuerà a virare su altri obiettivi di calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva. La squadra azzurra è concentrata sul campionato per ritornare il prima possibile in Champions League: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande. Il Milan vuole anticipare le altre big d’Europa per mettere a segno il colpo da applausi.

Ecco la mossa a sorpresa in casa rossonera con l’imminente chiusura in ottica futura: il presidente De Laurentiis non si perderà di coraggio per mettere a segno nuovi colpi da urlo. Conte già ha comunicato la sua mossa in ottica futura per riportare il Napoli nel posto in cui merita di stare.