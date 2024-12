Napoli, addio Meret: intreccio con Osimhen

Il rinnovo ufficiale di Alex Meret non è ancora ufficiale. Victor Osimhen potrebbe essere così fondamentale per il nuovo affare: scopriamo il perché

Un nuovo intreccio decisivo per conoscere la prossima squadra di Alex Meret, che aspetta ancora novità per il suo rinnovo contrattuale con il Napoli. Il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare, ma l’ufficialità non ancora arriva: spunta la nuova mossa dal top club d’Europa, che intreccio con Osimhen.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro di Alex Meret. Il portiere friulano dovrà trovare subito una soluzione visto il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno: può partire a zero, tante big della Serie A e d’Europa hanno mostrato grande interesse per l’estremo difensore del Napoli. Nella sua carriera al Napoli è stato bersagliato da fischi e critiche, ma sotto la gestione di Antonio Conte sta lavorando molto anche a livello caratteriale mostrando leadership fuori dal comune.

Napoli, svolta Meret: la sua prossima squadra

Un nuovo intreccio con Osimhen che dovrà continuare a restare in Turchia: spunta il nuovo assalto per Meret, questa volta proveniente dall’estero. Ecco l’assalto totale, cosa succederà ora? Scopriamo gli ultimi dettagli per la futura operazione.

Come svelato dal portale AreaNapoli.it, Meret sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Negli ultimi mesi Mertens e Osimhen hanno vestito la maglia della squadra turca: il portiere friulano continua a trovare una soluzione per il rinnovo contrattuale con il Napoli.

Fernando Muslera saluterà il Galatasaray dopo tante stagioni in Turchia: il portiere uruguaiano tornerà in patria per terminare la propria carriera. Il presidente De Laurentiis vorrebbe chiudere subito il rinnovo di Meret, che è stato tra i profili proposti al club turco. La svolta potrebbe arrivare nelle prossime settimane per firmare il rinnovo contrattuale arrivando a percepire circa 3 milioni annui.

Ora il Napoli dovrà anche valutare attentamente la situazione futura di Victor Osimhen, attualmente in prestito proprio al Galatasaray. Il nigeriano resterà in Turchia fino al termine della stagione, poi dovrà prendere una nuova decisione. L’attaccante di proprietà degli azzurri è voglioso di giocare da protagonista la Champions League, ma la rottura con il club partenopeo è arrivato in maniera definitivo.

Meret ha intenzione di continuare la sua avventura con la maglia azzurra: l’agente Pastorello è pronto a chiudere l’affare con De Laurentiis, ma continuano i forti interessamenti delle big d’Europa.